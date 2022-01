O’Ward droomt van F1, maar “Superlicentiesysteem is belachelijk”

Pato O’Ward boekte in 2021 zijn eerste twee overwinningen in de IndyCar Series en sloot het seizoen af als derde in de eindrangschikking. Als beloning voor zijn goede prestaties verdiende hij een test met de McLaren F1-bolide tijdens de post-season test in Abu Dhabi. De 22-jarige was na afloop dolenthousiast en hoopt binnen enkele jaren de overstap naar de Formule 1 te kunnen maken. In de praktijk kan dat echter nog wat problemen opleveren.

Op de vraag hoe hij denkt aan voldoende punten op zijn FIA-superlicentie (het rijbewijs voor F1-coureurs) te komen, antwoordde de rijder van Arrow McLaren SP treffend: “Ik heb geen flauw idee. Dat is een heel goede vraag! Het is belachelijk dat iemand die vierde en derde eindigt in het IndyCar-kampioenschap niet aan de veertig punten [die nodig zijn voor een F1-superlicentie, red.] komt. Ik denk dat veel rijders het met me eens zijn. Voor zover ik heb begrepen, krijg je tien punten voor de vierde plaats in de eindstand, en twintig voor de derde plek. Ik denk dus dat ik nu dertig punten verzameld heb. Wat dat betreft maak ik me dus weinig zorgen. Uiteindelijk draait het om de personen die de licentie moeten uitgeven. Als zij je geen toestemming willen geven is het jammer en moet je het nog een jaar proberen om die laatste tien punten te verzamelen.”

"Zou F1-kans 100 procent zeker pakken"

De Mexicaan ziet de Formule 1 als einddoel en hoopt binnen afzienbare tijd de overstap te kunnen maken. Zijn goede banden met McLaren maken de zaken in elk geval al wat eenvoudiger: “Mijn droom om coureur te worden begon met de Formule 1, dus ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet mijn einddoel is. Op dit moment focus ik me echter volledig op de IndyCars. Ik wil mijn team hun eerste kampioenschap bezorgen. Ik zou hen ook ontzettend graag de eerste winst in de Indy 500 geven. Daar focus ik me op dit moment op. Wie weet wordt de F1 ooit een optie, misschien ook niet. Als het komt, dan pak ik die kans 100 procent zeker. Naar mijn mening zou elke coureur in de formulewagens dat doen, want het is de Formule 1. Daar droomde ik van als kind. En die droom is nooit weggegaan.”