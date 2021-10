Pato O’Ward en McLaren CEO Zak Brown sloten begin dit jaar een weddenschap: de coureur zou een Formule 1-test krijgen als hij een IndyCar-race zou winnen. Dat gebeurde in Texas. Brown hield woord en nodigde O’Ward uit voor de post-season test in Abu Dhabi. Deze week bracht hij een bezoek aan het hoofdkwartier van McLaren in Woking om zich voor te bereiden op zijn Formule 1-debuut. Hij liet al een stoeltje passen en zit drie dagen in de simulator.

Voor de korte termijn ligt de focus van de Mexicaan op het Amerikaanse IndyCar-kampioenschap, maar een Formule 1-overstap sluit hij zeker niet uit: “Ik zou liegen als ik zeg dat dat niet zo is”, vertelt O’Ward in een interview met Motorsport.com in het McLaren Technology Centre. “Ieder kind groeit op met dezelfde droom, en die droom is altijd Formule 1. En als ze zeggen dat ze van iets anders dromen dan is dat een leugen, want het is Formule 1. Op dit moment focus ik me op zo perfect mogelijk presteren in IndyCar. Ik wil dit team de titel geven die het verdient. Ik wil hen ook een zege in de Indy 500 brengen. En in de toekomst, als het iets is dat past, zou ik natuurlijk graag een Formule 1-zitje pakken. Want het is de Formule 1, man! Het is de top van de top qua technologie en het zijn de snelste raceauto’s ter wereld.”

Eerst IndyCar-titel en Indy 500-zege

Aan ambitie geen gebrek bij de 22-jarige rijder. Hij wil eerst alle grote prijzen in Amerika in de wacht slepen, om vervolgens ook in de Formule 1 succesvol te worden: “Zodra we alle doelen bereikt hebben, zou ik liegen als ik zeg dat ik niet ook aan de Europese kant dezelfde doelen wil bereiken. Het is absoluut een droom dat ik het IndyCar-kampioenschap wil winnen. Ik wil de 500 winnen. En later, als dat beide partijen past, die wereldtitel. Dat zou onze relatie echt afmaken. Dat is, in een perfecte wereld, mijn plan. Ik wil met McLaren alles winnen.”

McLaren is momenteel het enige Formule 1-team dat actief is in de IndyCars en vormt daardoor een unieke cross-over tussen beide klassen. “Ik ben ontzettend dankbaar voor de positie waarin ik me bevind”, erkent O’Ward. “We waren dit jaar heel dicht bij de winst in de 500 en het kampioenschap. Het lag echt binnen handbereik. En wie weet wat er in de toekomst gebeurt. Misschien blijf ik de rest van mijn loopbaan wel in de IndyCars? Of misschien race ik over een paar jaar in de Formule 1? Dat zou niet alleen zijn om het te ervaren. Als ik de overstap maak, dan doe ik dat om te winnen. Net zoals ik vanaf het eerste jaar gezegd heb over de IndyCars. Ik ben te competitief om gewoon mee te doen. Nee, ik wil in alles wat ik doe een van de toppers zijn. Dat zit in mijn aard, net als dat in de aard van het team zit.”