Door vrouw geleid IndyCar-team aast op deelname aan Indy 500

De IndyCar kondigde in 2020 het ‘Race for Equality & Change’-programma aan in een poging om de diversiteit in de klasse te vergroten. Dat moet niet alleen zichtbaar zijn aan de coureurs die in de serie racen, maar ook in bijvoorbeeld de samenstelling van de crews die de teams op de been brengen. Paretta Autosport is een van de eerste initiatieven die in het verlengde van de ‘Race for Equality & Change’ gaat opereren. Aan het hoofd van het team staat Beth Paretta, die in het verleden de eerste vrouwelijke directeur was van SRT, dat onderdeel is van Fiat Chrysler Automobiles. Onder haar leiding won Dodge in 2012 onder meer een NASCAR-titel.

Paretta Autosport is van plan om vrouwen te integreren in de dagelijkse operatie, variërend van de de pitcrew tot administratieve taken als de logistiek, marketing en PR. Het doel van de renstal is duidelijk: op 30 mei moet de auto, die startnummer 16 draagt, aan de start verschijnen van de Indy 500. Om dat te bewerkstelligen is Paretta Autosport een technische samenwerking aangegaan met topteam Team Penske. Daarnaast heeft het team al een rijder aangetrokken met de nodige ervaring op de Brickyard: Simona de Silvestro gaat proberen om zich voor de zesde keer in haar carrière te kwalificeren voor de Indy 500.

Paretta ziet de entree van haar team als de start van ‘toewijding aan gendergelijkheid in sport’ en als motivatie voor vrouwen om hard te werken, zodat zij ooit toe kunnen treden in de IndyCar Series. “IndyCar is door het harde werk van vele mannen en vrouwen voor ons al jaren een leider in het verwelkomen van vrouwen, maar nu hebben we een sterkere verplichting om ervoor te zorgen dat deze kansen in de toekomst blijven komen. Ons team zal, samen met de technische ondersteuning van Penske, hard werken om Simona de best mogelijke auto te geven, zodat zij haar beste resultaten kan behalen. De Indy 500 is de grootste race ter wereld en ooit hopen we het gezicht van een vrouw op de Borg-Warner Trophy te zien.”