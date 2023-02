Overzicht: Dit zijn de 27 fulltime IndyCar-coureurs in 2023

De Formule 1 trapt het seizoen 2023 op 5 maart af met de Grand Prix van Bahrein. Later op de dag gaat aan de andere kant van de wereld ook het nieuwe IndyCar-seizoen van start. Het stratencircuit van St. Peterburg is traditiegetrouw het decor van de openingsrace van het seizoen en dat is in 2023 niet anders. Het belooft een drukke aangelegenheid te worden, want er zijn maar liefst 27 auto's die voor het hele seizoen staan ingeschreven. Dat is er eentje meer dan in 2022 en ook drie meer dan in 2021, een teken dat het de Amerikaanse klasse nog altijd redelijk voor de wind gaat.

Op de deelnemerslijst vinden we vijf coureurs terug die al eens een IndyCar-titel hebben behaald. Aan de andere kant van het spectrum vinden we ook vier debutanten terug die dit jaar aan de start verschijnen van (vrijwel) alle races. Dat het kampioenschap de nodige internationale allure heeft, blijkt wel uit het feit dat slechts tien van de 27 coureurs uit de Verenigde Staten komen. Van de zeventien internationale coureurs komt er opnieuw één uit Nederland: dat is opnieuw Rinus van Kalmthout, die aan zijn vierde seizoen in IndyCar begint. Maar wie rijdt dit jaar voor welk team? Dat zetten we hieronder voor je op een rij.

A.J Foyt Racing

Een van de oudste teams op de IndyCar-grid is A.J. Foyt Racing, de renstal van zevenvoudig kampioen A.J. Foyt. Sinds 2015 zet het team ieder jaar twee auto's fulltime in, al ving men 2022 nog aan met drie auto's. Wegens problemen met de hoofdsponsor viel de auto met startnummer 11 halverwege het seizoen weg, waardoor het aantal weer op twee uitkwam. Daar houdt Foyt in 2023 aan vast, al is de invulling van de zitjes compleet anders dan vorig jaar.

Bevestigde coureurs voor 2023

#14: Santino Ferrucci - 2022: 28e in IndyCar met 71 punten - Na twee seizoenen met louter invalbeurten heeft Ferrucci voor 2023 weer een fulltime zitje bemachtigd.

- 2022: 28e in IndyCar met 71 punten - Na twee seizoenen met louter invalbeurten heeft Ferrucci voor 2023 weer een fulltime zitje bemachtigd. #55: Benjamin Pedersen - 2022: 5e in Indy Lights met 444 punten - Het tweede plekje bij Foyt gaat naar Pedersen, die vanuit Indy Lights promoveert en een van de vier debutanten is.

Andretti Autosport

Met maar liefst vier fulltime auto's is Andretti Autosport een van de twee grootste teams in IndyCar en het geldt ook als een van de topteams. Dat kwam er in 2022 echter niet helemaal uit, want geen van de vier rijders eindigde in de top-vijf van het kampioenschap. In 2023 moet dat beter en daarvoor houdt Andretti vast aan drie van de rijders die er vorig jaar ook al bij waren, terwijl er één nieuwe naam is aangetrokken.

Bevestigde coureurs voor 2023

#26: Colton Herta - 2022: 10e in IndyCar met 381 punten - De nog altijd pas 22-jarige Herta gaat op voor zijn vijfde IndyCar-seizoen en zijn vierde in dienst van Andretti.

- 2022: 10e in IndyCar met 381 punten - De nog altijd pas 22-jarige Herta gaat op voor zijn vijfde IndyCar-seizoen en zijn vierde in dienst van Andretti. #27: Kyle Kirkwood - 2022: 24e in IndyCar met 183 punten - Na zijn debuutseizoen bij A.J. Foyt Racing maakt Kirkwood in 2023 de overstap naar Andretti, waarmee hij Indy Lights-kampioen werd.

- 2022: 24e in IndyCar met 183 punten - Na zijn debuutseizoen bij A.J. Foyt Racing maakt Kirkwood in 2023 de overstap naar Andretti, waarmee hij Indy Lights-kampioen werd. #28: Romain Grosjean - 2022: 13e in IndyCar met 328 punten - Grosjean staat voor zijn derde IndyCar-seizoen en gaat jagen op zijn eerste zege in de klasse.

- 2022: 13e in IndyCar met 328 punten - Grosjean staat voor zijn derde IndyCar-seizoen en gaat jagen op zijn eerste zege in de klasse. #29: Devlin DeFrancesco - 2022: 23e in IndyCar met 206 punten - Het tweede IndyCar-seizoen voor DeFrancesco, die vorig jaar Christian Lundgaard voor moest laten in de strijd om de titel beste rookie van het jaar.

Tekst gaat verder onder de foto

Een nieuw jaar, een nieuw team en nieuwe kleuren voor Alexander Rossi. Foto: IndyCar Series

Arrow McLaren

Een kleine naamswijziging voor Arrow McLaren, dat de letters SP uit de teamnaam heeft laten vallen. Een andere belangrijke verandering binnen het team is de uitbreiding van twee naar drie voltijds inschrijvingen. De twee coureurs van de afgelopen twee seizoenen mochten aanblijven en krijgen gezelschap van een Indy 500-winnaar die is weggekaapt bij Andretti Autosport.

Bevestigde coureurs voor 2023

#5: Pato O'Ward - 2022: 7e in IndyCar met 480 punten - De enige Mexicaan in het veld won afgelopen seizoen twee keer, maar wist geen rol van betekenis te spelen in de titelstrijd.

- 2022: 7e in IndyCar met 480 punten - De enige Mexicaan in het veld won afgelopen seizoen twee keer, maar wist geen rol van betekenis te spelen in de titelstrijd. #6: Felix Rosenqvist - 2022: 8e in IndyCar met 393 punten - Rosenqvist blijft Arrow McLaren trouw, maar heeft voor 2023 wel een nieuw startnummer gekregen.

- 2022: 8e in IndyCar met 393 punten - Rosenqvist blijft Arrow McLaren trouw, maar heeft voor 2023 wel een nieuw startnummer gekregen. #7: Alexander Rossi - 2022: 9e in IndyCar met 381 punten - De Indy 500-winnaar van 2016 heeft Andretti Autosport na zes jaar verlaten voor een nieuw avontuur bij Arrow McLaren.

Chip Ganassi Racing

Al decennialang geldt Chip Ganassi Racing als een van de absolute topteams in IndyCar, maar de titels gingen in 2022 aan het team voorbij. Ondanks een contractsoap tijdens het voorgaande seizoen is de line-up voor 2023 grotendeels ongewijzigd, want men heeft alleen afscheid genomen van Jimmie Johnson. In zijn plaats geeft Ganassi een debutant de kans op stratencircuits en road courses, terwijl een tweevoudig Indy 500-winnaar de ovals gaat afwerken in die bolide.

Bevestigde coureurs voor 2023

#8: Marcus Ericsson - 2022: 6e in IndyCar met 506 punten - De verrassende winnaar van de Indy 500 van 2022 is Ganassi trouw gebleven voor hun vierde gezamenlijke seizoen.

- 2022: 6e in IndyCar met 506 punten - De verrassende winnaar van de Indy 500 van 2022 is Ganassi trouw gebleven voor hun vierde gezamenlijke seizoen. #9: Scott Dixon - 2022: 3e in IndyCar met 521 punten - De zesvoudig IndyCar-kampioen kan dit jaar A.J. Foyt evenaren met zijn zevende titel. Hij begint aan zijn 22e seizoen bij Ganassi.

- 2022: 3e in IndyCar met 521 punten - De zesvoudig IndyCar-kampioen kan dit jaar A.J. Foyt evenaren met zijn zevende titel. Hij begint aan zijn 22e seizoen bij Ganassi. #10: Alex Palou - 2022: 5e in IndyCar met 510 punten - De kampioen van 2021 leek te gaan vertrekken naar McLaren, maar combineert zijn F1-reserverol met een derde seizoen bij Ganassi.

- 2022: 5e in IndyCar met 510 punten - De kampioen van 2021 leek te gaan vertrekken naar McLaren, maar combineert zijn F1-reserverol met een derde seizoen bij Ganassi. #11: Marcus Armstrong - 2022: 13e in Formule 2 met 93 punten - De voormalig Ferrari F1-junior verkast naar IndyCar, waar hij de road courses en stratencircuits voor zijn rekening neemt bij Ganassi.

- 2022: 13e in Formule 2 met 93 punten - De voormalig Ferrari F1-junior verkast naar IndyCar, waar hij de road courses en stratencircuits voor zijn rekening neemt bij Ganassi. #11: Takuma Sato - 2022: 19e in IndyCar met 258 punten - De tweevoudig Indy 500-winnaar neemt tijdens de vijf ovalraces plaats in de bolide van Armstrong.

Dale Coyne Racing

Als een van de kleinere teams op de grid staat Dale Coyne Racing niet garant voor topprestaties, maar wel biedt het team vaak kansen aan jonge coureurs om ervaring op te doen in IndyCar. Dat is in 2023 opnieuw het geval. Na het vertrek van Takuma Sato is er een debutant aangetrokken door teameigenaar Dale Coyne, die wordt gekoppeld aan een sterke jongeling die aan zijn tweede IndyCar-seizoen gaat beginnen.

Bevestigde coureurs voor 2023

#18: David Malukas - 2022: 16e in IndyCar met 305 punten - Na een solide debuutseizoen, met P2 in Gateway als hoogtepunt, blijft Malukas werkgever Coyne nog een jaartje trouw.

- 2022: 16e in IndyCar met 305 punten - Na een solide debuutseizoen, met P2 in Gateway als hoogtepunt, blijft Malukas werkgever Coyne nog een jaartje trouw. #51: Sting Ray Robb - 2022: 2e in Indy Lights met 483 punten - Het vertrek van Sato wordt opgevangen door Coyne door Robb te laten debuteren.

Tekst gat verder onder de foto

Sting Ray Robb is een van de vier debutanten in IndyCar in 2023. Foto: IndyCar Series

Ed Carpenter Racing

Daar waar de meeste IndyCar-teams in 2023 met een gewijzigde line-up aan het seizoen beginnen, kiest Ed Carpenter Racing opnieuw voor stabiliteit. Teambaas Ed Carpenter is er alleen op de ovals weer bij en de twee fulltime inschrijvingen blijven in handen van de coureurs die samen voor het vierde jaar op rij het rijdersduo van ECR gaan vormen.

Bevestigde coureurs voor 2023

#20: Conor Daly - 2022: 17e in IndyCar met 267 punten - Nadat hij de auto in 2020 en 2021 nog moest delen met Carpenter, mag Daly in 2023 voor het tweede jaar op rij alle races rijden.

- 2022: 17e in IndyCar met 267 punten - Nadat hij de auto in 2020 en 2021 nog moest delen met Carpenter, mag Daly in 2023 voor het tweede jaar op rij alle races rijden. #21: Rinus van Kalmthout - 2022: 12e in IndyCar met 331 punten - Vorig seizoen werd er niet gewonnen, maar Van Kalmthout hoopt dat het vierde jaar van zijn samenwerking met ECR meer succes gaat opleveren.

Juncos Hollinger Racing

Vorig jaar keerde Juncos Racing in samenwerking met Brad Hollinger terug naar de IndyCar, nadat het verstek liet gaan in 2020 en een groot deel van 2021. In 2022 werd besloten om slechts één auto in te zetten tijdens het hele seizoen, maar er werden al snel ambities uitgesproken om in 2023 uit te breiden. Die ambitie is nu werkelijkheid geworden, waarbij een voormalig Ferrari F1-junior wordt gekoppeld aan een debuterende Argentijnse toerwagentopper.

Bevestigde coureurs voor 2023

#77: Callum Ilott - 2022: 20e in IndyCar met 219 punten - Zonder teamgenoot werken is niet eenvoudig, maar Ilott presteerde goed in zijn debuutseizoen bij Juncos en blijft aan in 2023.

- 2022: 20e in IndyCar met 219 punten - Zonder teamgenoot werken is niet eenvoudig, maar Ilott presteerde goed in zijn debuutseizoen bij Juncos en blijft aan in 2023. #78: Agustin Canapino - 2022: 3e in Super TC2000 en Turismo Carretera - De vierde en laatste debutant is op papier de grote onbekende, maar heeft vijftien titels in diverse toerwagenklassen op zijn naam staan.

Meyer Shank Racing

In 2022 bracht Meyer Shank Racing voor het eerst het hele jaar twee auto's mee naar de IndyCar-circuits, maar een makkelijk seizoen was het niet. De best geklasseerde coureur eindigde op P15 in het kampioenschap. Desondanks kiest MSR voor continuïteit in 2023, want beide coureurs van het afgelopen seizoen komen ook dit jaar weer in actie in de bolides met startnummers 06 en 60.

Bevestigde coureurs voor 2023

#06: Helio Castroneves - 2022: 18e in IndyCar met 263 punten - De viervoudig Indy 500-winnaar behaalde vorig seizoen zijn beste resultaat bij de Indy 500, die hij in 2023 voor de vijfde keer hoopt te winnen.

- 2022: 18e in IndyCar met 263 punten - De viervoudig Indy 500-winnaar behaalde vorig seizoen zijn beste resultaat bij de Indy 500, die hij in 2023 voor de vijfde keer hoopt te winnen. #60: Simon Pagenaud - 2022: 15e in IndyCar met 314 punten - Eind januari won Pagenaud samen met Castroneves de 24 uur van Daytona voor MSR, die vorm hoopt hij in IndyCar ook te kunnen laten zien.

Tekst gaat verder onder de foto

Als regerend IndyCar-kampioen is Will Power ook in 2023 weer van de partij. Foto: IndyCar Series

Rahal Letterman Lanigan Racing

Ook Rahal Letterman Lanigan Racing koos er in 2022 voor om het team uit te breiden, in dit geval naar drie fulltime inschrijvingen. De renstal haalde toen al twee nieuwe namen bij het team en beide rijders mogen aanblijven, net als de coureur die op dat moment al jarenlang onderdeel was van de renstal. Zodoende blijft de line-up van RLL ongewijzigd, wat de prestaties van het team op papier ten goede zou moeten komen.

Bevestigde coureurs voor 2023

#15: Graham Rahal - 2022: 11e in IndyCar met 345 punten - De zoon van mede-eigenaar Bobby Rahal begint aan zijn zestiende IndyCar-seizoen en zijn elfde in dienst van RLL. Hij mikt op zijn eerste zege sinds 2017.

- 2022: 11e in IndyCar met 345 punten - De zoon van mede-eigenaar Bobby Rahal begint aan zijn zestiende IndyCar-seizoen en zijn elfde in dienst van RLL. Hij mikt op zijn eerste zege sinds 2017. #30: Jack Harvey - 2022: 22e in IndyCar met 209 punten - De Brit was afgelopen seizoen de minst consistente en laagst geklasseerde coureur van RLL, iets waar hij in 2023 verandering in wil brengen.

- 2022: 22e in IndyCar met 209 punten - De Brit was afgelopen seizoen de minst consistente en laagst geklasseerde coureur van RLL, iets waar hij in 2023 verandering in wil brengen. #45: Christian Lundgaard - 2022: 14e in IndyCar met 323 punten - Afgelopen seizoen was Lundgaard de beste IndyCar-debutant en zijn prestaties in de tweede seizoenshelft beloven veel voor 2023.

Team Penske

Tot slot het team dat in 2022 met alle titels aan de haal ging in IndyCar: Team Penske. De drie coureurs van het team eindigden allemaal in de top-vijf van het kampioenschap en dus lag het voor de hand dat er geen wijzigingen zouden plaatsvinden. Zo geschiedde ook, waardoor het nieuwste teamlid aan zijn derde jaar bij Penske begint, de enige Amerikaan voor het zevende jaar op rij voor het team rijdt en de regerend kampioen alweer aan zijn veertiende volledige jaar bij Penske gaat beginnen.

Bevestigde coureurs voor 2023

#2: Josef Newgarden - 2022: 2e in IndyCar met 544 punten - Newgarden won in 2022 de meeste races van alle IndyCar-coureurs, maar was niet consistent genoeg om zijn derde titel te pakken.

- 2022: 2e in IndyCar met 544 punten - Newgarden won in 2022 de meeste races van alle IndyCar-coureurs, maar was niet consistent genoeg om zijn derde titel te pakken. #3: Scott McLaughlin - 2022: 4e in IndyCar met 510 punten - Na een sterk debuutseizoen volgde in 2022 de doorbraak voor McLaughlin, die drie races won en tot de laatste race meedeed om de titel.

- 2022: 4e in IndyCar met 510 punten - Na een sterk debuutseizoen volgde in 2022 de doorbraak voor McLaughlin, die drie races won en tot de laatste race meedeed om de titel. #12: Will Power - 2022: 1e in IndyCar met 560 punten - Slechts één zege in 2022 bleek voldoende voor Power om zijn tweede IndyCar-titel te winnen, vooral met dank aan zijn zeer consistente prestaties.

Overzicht fulltime IndyCar-coureurs 2023

Team Motor Startnummer Coureur A.J. Foyt Racing Chevrolet 14 Santino Ferrucci 55 Benjamin Pedersen Andretti Autosport Honda 26 Colton Herta 27 Kyle Kirkwood 28 Romain Grosjean 29 Devlin DeFrancesco Arrow McLaren Chevrolet 5 Pato O'Ward 6 Felix Rosenqvist 7 Alexander Rossi Chip Ganassi Racing Honda 8 Marcus Ericsson 9 Scott Dixon 10 Alex Palou 11 Marcus Armstrong

Takuma Sato (ovals) Dale Coyne Racing Honda 18 David Malukas 51 Sting Ray Robb Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 Conor Daly 21 Rinus van Kalmthout Juncos Hollinger Racing Chevrolet 77 Callum Ilott 78 Agustin Canapino Meyer Shank Racing Honda 06 Helio Castroneves 60 Simon Pagenaud Rahal Letterman Lanigan Honda 15 Graham Rahal 30 Jack Harvey 45 Christian Lundgaard Team Penske Chevrolet 2 Josef Newgarden 3 Scott McLaughlin 12 Will Power