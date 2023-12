Overstap Sting Ray Robb naar AJ Foyt Racing leidt tot onduidelijkheid over line-up

Sting Ray Robb zal in 2024 te vinden zijn in de AJ Foyt-bolide met startnummer 41. De 22-jarige coureur uit Idaho debuteerde dit jaar namens Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing, waar hij met een twaalfde plaats zijn beste resultaat tot nu toe boekte. Robb veroverde in 2020 de titel in de USF Pro 2000 met zeven zeges, vijf pole-positions en elf podiumplaatsen. In 2022 werd hij de nummer twee in de Indy NXT, waarop hij de opstap maakte naar de IndyCar. Aan zijn carrière in de grootste formuleklasse van de Verenigde State komt nu dus een vervolg bij een nieuwe werkgever.

"Ik voel me echt vereerd dat ik de #41 Chevrolet van AJ Foyt Racing mag besturen in het seizoen 2024", zegt Robb. "Het is een droom die uitkomt om te rijden voor de legendarische A.J. Foyt en zijn team onder leiding van Larry Foyt. Het geeft me de kans om de lessen uit het verleden toe te passen en het momentum verder te brengen in mijn tweede seizoen, nu we ons in een zeer competitief veld van teams en coureurs begeven. Ik bouw samen verder aan onze successen en ben enthousiast over het komende seizoen. Aan mijn familie van partners en supporters, bedankt dat jullie deel uitmaken van deze reis. We zullen hard blijven werken en uitgroeien tot datgene waartoe God ons geroepen heeft."

Deze aankondiging is goed nieuws voor Robb, maar het levert wel vraagtekens op over de rijdersline-up voor 2024. Hij zou volgens RACER namelijk de #55 van Benjamin Pedersen moeten overnemen, maar de Deense coureur heeft op sociale media een verklaring gedeeld waarin hij Robb juist verwelkomt als nieuwe teamgenoot. "Het is geweldig om te zien dat Sting Ray ons komt vergezellen bij AJ Foyt Racing en ik heet hem van harte welkom", schrijft Pedersen, die dit jaar op P27 - de laatste van de fulltime coureurs - eindigde. "Hij zal een geweldige toevoeging zijn voor het team. Ik kijk uit naar de komende test!"

De komst van Pedersen ging dit jaar gepaard met een aankondiging dat dit zijn eerste van drie jaren zouden zijn bij het team. Het is echter nog onbekend of Pedersen aanblijft, of dat Robb een andere teamgenoot krijgt. Bij een persconferentie na de aankondiging kon teamleider Larry Foyt nog geen uitspraak doen. Gevraagd of Robb inderdaad Pedersen vervangt, antwoordt Foyt: "Dat weet ik niet zeker. We zijn dat nog aan het uitzoeken. Ik kan daar nog niet echt een uitspraak over doen."