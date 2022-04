Woensdag kondigde Ed Carpenter Racing aan dat teambaas Ed Carpenter in 2022 ook aan de start verschijnt bij de resterende IndyCar-races op ovals. Dat doet hij in de derde auto van het team, nu naast Rinus van Kalmthout ook Conor Daly het hele seizoen inclusief ovals mag afwerken in de twee vaste inschrijvingen. Vorige maand stapte Carpenter al in de auto met startnummer 33 tijdens de race op Texas Motor Speedway, waar hij gesteund werd door sponsor Alzamend, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van producten om de ziekte van Alzheimer en andere ziektes die de hersenen aantasten te bestrijden. Dat doet het bedrijf met de slogan 'Maak Alzheimer een herinnering'.

Alzamend blijft Carpenter de rest van het seizoen steunen en dat betekent dat de Amerikaan ook in de auto met startnummer 33 stapt voor de Indy 500, de twee ovalraces in Iowa en de ronde op World Wide Technology Raceway. Dat doet Carpenter met een kleurstelling die ten opzichte van de race in Texas flink gewijzigd is. De overwegend zilveren livery met paarse details (zie onderstaande foto) wordt vanaf de Indy 500 vervangen door een overwegend paarse kleurstelling, die is voorzien van blauwe details.

De paarse livery is voor de Indy 500 echter al te bewonderen, want de auto met startnummer 21 wordt ervan voorzien tijdens de aankomende IndyCar-race op het stratencircuit van Long Beach. Dat betekent dat Van Kalmthout dit weekend dus niet aan zijn gebruikelijke kleurstelling met rode, zwarte en witte vlakken te herkennen is. Vooralsnog lijkt het erop dat de vertrouwde livery van de Nederlander terugkeert tijdens de race op Barber Motorsports Park, alvorens hij tijdens de Grand Prix of Indianapolis opnieuw met een aangepaste, ditmaal oranje kleurstelling op het asfalt verschijnt. Of Van Kalmthout daarna tijdens de Indy 500 weer met zijn gebruikelijke livery rijdt, is nog niet bekend. Vorig jaar reed hij de prestigieuze race nog met een door Bitcoin gesponsorde auto.

Ed Carpenter Racing gaat vaak goed tijdens de Indianapolis 500. Carpenter stond zelf drie keer op pole-position tijdens The Greatest Spectacle in Racing, terwijl Van Kalmthout zich in zijn twee pogingen als vierde en derde kwalificeerde. Samen met teamgenoot Daly leidde hij afgelopen jaar 72 van de 200 ronden. De drie auto's van ECR zijn op 20 en 21 april allemaal van de partij tijdens de open test op Indianapolis Motor Speedway.

Ed Carpenter met de oude Alzamend-livery tijdens de IndyCar-race in Texas Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images