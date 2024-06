Opnieuw technische problemen voor VeeKay: "Echt heel vervelend"

Het weekend op Laguna Seca was er een van twee gezichten voor Rinus VeeKay. In de vrije trainingen en kwalificatie zat de snelheid er niet in en er moest een motor gewisseld worden, maar na wijzigingen aan de afstelling noteerde hij plots de snelste tijd in de warm-up. Met goede hoop begon VeeKay dus aan de race van 95 ronden op Laguna Seca, ook al moest hij van P20 komen. Hij wist zich een weg naar voren te vechten, totdat hij door een spin weer opnieuw kon beginnen. Ondanks dat zat de snelheid er goed in bij Ed Carpenter Racing en kon VeeKay weer langzaam richting de kopgroep rijden. De Hoofddorper lag zelfs even zevende door een alternatieve strategie, maar aan de mooie opmars kwam een abrupt einde door problemen met de versnellingsbak. Zodoende viel VeeKay voor de tweede keer op rij uit door technisch malheur.

"Een vervelend resultaat", baalt VeeKay uiteraard na dit resultaat. "De snelheid zat er namelijk geweldig in, zeker aan het begin van deze race op Laguna Seca. We liepen wat achterstand op door een kleine spin, maar dat deed daar niets aan af. Ik reed een groot gat dicht naar Will Power en wist hem ook nog in te halen. Dat hij uiteindelijk zevende werd, zegt veel over de mogelijkheden die wij hadden. Het zag er goed uit", aldus de 23-jarige Nederlander, die nu zeventiende staat in het kampioenschap. "De auto was snel en ik voelde me goed, maar helaas liepen we wederom tegen een mechanisch probleem aan. Ditmaal was het de versnellingsbak. In eerste instantie viel de zesde versnelling uit en even later bleek ook de vierde versnelling onbruikbaar. We geven natuurlijk nooit op, maar dit was wel echt heel vervelend."

Na deze twee teleurstellende races zijn er twee weken om voor te bereiden op de negende race van het seizoen op Mid-Ohio. Voor die tijd vindt er ook nog een test op de planning op de oval van Iowa. "Voor ons staat er maar één doel op het programma: om goede punten te scoren, moeten we races finishen. Mid-Ohio is een mooi circuit, dus ik ga er alles aan doen om daar een goed resultaat te scoren", besluit VeeKay strijdvaardig.