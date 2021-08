Ongenaakbare Herta op pole in Nashville, VeeKay wacht inhaalrace

Het bijzonder hobbelige stratencircuit van Nashville blijkt dit weekend voor een flink aantal IndyCar-coureurs een lastige uitdaging, maar de 21-jarige Herta had al snel de smaak te pakken op het 3,5 kilometer lange baantje. Ook in de kwalificatie stond er weer geen maat op de Andretti-rijder. Zo wist hij op de harde band het eerste kwalificatiedeel te overleven, waardoor hij voor het beslissende kwalificatiedeel nog een extra setje zachte banden over had. In die beslissende shoot-out tussen de snelste zes coureurs wist Herta maximaal gebruik te maken van zijn verse sloffen. Met een 1.13.684 gaf hij zijn concurrenten duidelijk het nakijken en snelde hij naar zijn zesde IndyCar-pole.

Herta deelt de eerste startrij zondag met regerend IndyCar-kampioen Scott Dixon. Ook de ervaren Nieuw-Zeelander moest echter duidelijk zijn meerdere erkennen in de Amerikaan. Dixon was maar liefst 0.549s langzamer dan de polesitter, maar het bleek wel voldoende voor de tweede startplek.

Thuisfavoriet Newgarden eindigt in de muur

De derde tijd ging naar klassementsleider Alex Palou, maar vanwege een motorwissel zal de Spanjaard zondag zes plaatsen terug worden gezet op de startopstelling. De derde startplaats gaat daardoor naar de tweede Andretti van Alexander Rossi. Felix Rosenqivst stelde de vierde startplek veilig namens Arrow McLaren SP. Romain Grosjean zat er opnieuw goed bij in de kwalificatie en start zondag als vijfde. De Franse IndyCar-debutant kwam eigenlijk tekort voor een plekje in de Fast Six, maar mocht alsnog door naar de shoot-out na een crash van titelkandidaat Josef Newgarden. De Amerikaan raakte in zijn geboorteplaats de muur, veroorzaakte een neutralisatie en moest daarom zijn snelste tijd inleveren. Het levert de Penske-rijder een twaalfde startplek op voor zijn thuisrace.

Door de crash van Newgarden is Simon Pagenaud zondag de best geklasseerde Penske-rijder op de startopstelling. De Fransman vertrekt een plekje achter Jack Harvey, die als zesde zal starten. Pato O’Ward mag als achtste vertrekken, gevolgd door de naar P9 terugverwezen Palou. James Hinchcliffe maakte de top-tien compleet in de kwalificatie.

Van Kalmthout wacht lastige inhaalrace

Rinus van Kalmthout werd al in het eerste deel van de kwalificatie uitgeschakeld. De Nederlander toucheerde de muur met zijn Chevrolet van Ed Carpenter Racing waarna de achterwielophanging beschadigd raakte. De coureur uit Hoofddorp wacht daardoor vanaf de 22ste startplaats een lastige inhaalrace.