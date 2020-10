Askew is fit en mag rijden tijdens seizoensafsluiting IndyCar

Askew miste twee weken geleden de Harvest Grand Prix op de Indianapolis Motor Speedway nadat hij half september na afloop van de tweede race op Mid-Ohio klaagde over duizeligheid en een evenwichtsstoornis. Die symptomen waren waarschijnlijk het gevolg van een hersenschudding, die hij in augustus had opgelopen tijdens een zware crash in de Indy 500. Hij werd tijdens de Harvest GP vervangen door de ervaren rot Helio Castroneves. Die staat voor komend weekend wel stand-by.

Regerend Indy Lights-kampioen Askew keert nu dus terug op het circuit, maar die ervaring zal bitterzoet zijn. St. Pete is de laatste race van het seizoen en Askew is al door zijn team geïnformeerd dat er volgend jaar bij McLaren geen beroep meer op hem zal worden gedaan. Onlangs werd bekend dat hij vervangen zal worden door Felix Rosenqvist. “Ik ben Arrow McLaren enorm dankbaar voor de steun die ze me in deze moeilijke tijd hebben gegeven. Ik kijk uit naar een sterk einde van het seizoen”, laat de 23-jarige coureur weten.

Het beste resultaat van Askew tot dusverre dit jaar was een derde plaats op de Iowa Speedway. Hij staat in het rookie-klassement van de IndyCars op de derde plaats, achter Rinus VeeKay en Alex Palou.