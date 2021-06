Askew vervangt Rosenqvist tijdens tweede race in Detroit

In de 25ste ronde beleefde Felix Rosenqvist de nachtmerrie van elke racecoureur. Bij het insturen van bocht 6 bleef het gaspedaal van zijn Arrow McLaren SP-bolide hangen, waardoor hij op hoge snelheid in de bandenstapels en de muur eindigde. De race werd stilgelegd om de Zweed uit zijn auto te bevrijden en de baanafzetting te repareren. Meer dan een uur later werd de race hervat, waarbij Marcus Ericsson zijn eerste IndyCar-zege boekte.

Na een bezoek aan het medisch centrum op het Belle Isle Park-stratencircuit werd Rosenqvist in de nacht van zaterdag op zondag ter observatie in het ziekenhuis, zo maakte Arrow McLaren SP bekend. Ook werden er geen levensbedreigende blessures geconstateerd. Zelf tweette Rosenqvist al dat hij zich bezeerd heeft bij de crash, maar dat hij het verder goed maakt. Toch komt de tweede race van dit weekend, die zondag op het programma staat, te vroeg.

Arrow McLaren SP heeft daarom snel gehandeld en Oliver Askew benoemd tot de vervanger van Rosenqvist. Vorig jaar reed de 24-jarige coureur, in 2019 voor Rinus VeeKay kampioen van de Indy Lights, het hele seizoen voor het team. Wel miste hij destijds twee races, nadat hij symptomen van een hersenschudding vertoonde na een crash in de Indy 500. Dit jaar maakte hij de overstap naar het IMSA, waar hij voor Riley Motorsports in de LMP3-klasse uitkomt. In Detroit volgt dus een terugkeer in de IndyCar, al lijkt dat voorlopig slechts voor één race te zijn.