Askew hoopt na test met ECR teamgenoot van VeeKay te worden in 2024

De 26-jarige Oliver Askew nam samen met Indy NXT-kampioen Christian Rasmussen deel aan de test van ECR op Barber. Askew, de Indy Lights-kampioen van 2019, maakte in 2020 de overstap naar de IndyCar, maar zijn avontuur in deze raceklasse zou niet van lange duur zijn. Hij reed namens Arrow McLaren SP twaalf van de veertien races dat seizoen. Askew sloeg twee races over nadat hij bij een zware crash in de Indy 500 tekenen van een hersenschudding vertoonde en na vier races toch besloot om hulp te zoeken. Hij keerde terug voor de laatste race van dat seizoen, maar kon een zitje voor 2021 uit zijn hoofd zetten.

Askew viel vervolgens wel nog een keer in bij datzelfde team als vervanger van Felix Rosenqvist, die in de eerste race in Detroit in 2021 hard was gecrasht. Datzelfde jaar reed Askew ook nog namens Ed Carpenter Racing als vervanger van de geblesseerde Rinus VeeKay, om het seizoen af te sluiten met drie races bij Rahal Letterman Lanigan Racing. Nu ziet Askew zijn kans schoon om een comeback te maken in de IndyCar bij ECR, waar hij dan de auto met startnummer 20 zou besturen.

"Niets zou mij blijer maken dan een herkansing in iets wat de wereld voor mij betekende - en nog steeds betekent - de IndyCar", zegt Askew tegen Motorsport.com. "Ik wil echt terugkeren om wat kattenkwaad uit te halen." De IndyCar-test op Barber volgt 729 dagen na zijn laatste start in de IndyCar, in de seizoensfinale van 2021 door de straten van Long Beach. Mocht hij volgend jaar het zitje bij ECR - waar Conor Daly en Ryan Hunter-Reay dit jaar in reden - overnemen, dan heeft ECR een toch wel interessante line-up. VeeKay en Askew waren rivalen in de juniorklassen op weg naar de IndyCar. In de voormalige Road to Indy veroverde Askew in 2017 de USF 2000 en in 2019 de Indy NXT-titels, al sloeg VeeKay in 2018 terug met de USF Pro 2000-titel.

"Ik spreek voor wat ik denk dat het team nodig heeft en dat is iemand die Rinus kan pushen, wat ik mijn hele carrière heb kunnen doen", klinkt de coureur uit Florida zelfverzekerd. "Als er iemand is naar wie ik kan wijzen en zeggen: 'Ja, hij heeft me beter gemaakt en me een betere coureur in de competitie gemaakt', dan is het Rinus", prijst hij de 23-jarige Hoofddorper. "Ik denk dat hij hetzelfde over mij kan zeggen. Ik denk dat deze line-up perfect zou zijn. Onze rijstijlen vullen elkaar aan, zou ik zeggen. Hij is een zeer ruw talent, waar ik de dingen methodischer aanpak. Er zijn dingen die we allebei van elkaar kunnen leren."

Rol in ontwikkeling

Daarnaast ziet Askew in ECR een team dat in een 'soort opbouwfase' zit. "Ze proberen weer naar voren te komen op de grid en constanter te blijven vechten", stelt hij vast. "Als je kijkt naar het IndyCar-kampioenschap en de jongens die vooraan eindigen in het kampioenschap, dan zijn dat de jongens die elk weekend snel zijn. Alle teams hebben de potentie om snel te zijn, maar het gaat erom dat je elk weekend snel bent. Dat maakt aan het einde van het kampioenschap het grootste verschil. Dat is het doel voor ECR: de puzzelstukken op hun plaats laten vallen zodat zij constant kunnen vechten in de raceweekenden. Ik denk dat ik een rol kan spelen in de ontwikkeling van de auto en Rinus kan helpen om constant snel te zijn door hem te pushen, en hij kan hetzelfde doen voor mij."

Mocht Askew volgend jaar dus terugkeren in de IndyCar en de nieuwe teamgenoot worden van VeeKay, kan dat wel eens de zet zijn voor het team van Ed Carpenter om de stap naar voren te zetten, middels een rivaliteit en vriendschap tussen die twee. "Ik zou het niet anders willen. Dat zou fantastisch zijn."