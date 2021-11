De Vries test volgende maand IndyCar op Sebring

De test van Nyck de Vries vindt op 6 december plaats op een verkorte versie van de Sebring International Raceway. De regerend Formule E-wereldkampioen stapt dan in de wagen van Meyer Shank Racing-Honda. Mede-teameigenaar Mike Shank bevestigde de test in gesprek met Motorsport.com en noemde De Vries een ‘rockster’.

“We kijken altijd naar de toekomst, ook afgezien van onze rijderssituatie”, verklaarde hij. “We houden in het oog wie beschikbaar is, wie goed presteert en kijken waar we eventueel wat nodig hebben. We blijven ons team ontwikkelen en vanuit mijn optiek is Nyck echt een groot talent, hij is een rockster. Formule 2-kampioen, Formule E-kampioen. Is het in potentie een coureur voor ons? Dat weet ik niet, maar ik wil zeker weten dat we contact met hem hebben. Het zou ook in een sportscar kunnen zijn of een IndyCar. We willen gewoon eens met hem werken en hebben daarom deze test al enige tijd in de agenda staan."

Vandoorne gaat op dezelfde dag testen voor Arrow McLaren SP-Chevrolet. Het team van Zak Brown overweegt de Vlaming weer in de armen te sluiten omdat men de mogelijkheden onderzoekt om in 2023 uit te breiden naar drie inschrijvingen. “Dat maakt het extra interessant voor ons”, verklaarde Shank. “We kunnen zien hoe hij in vergelijking met Vandoorne presteert, het zijn teamgenoten bij Mercedes in de Formule E en we weten dat ze heel erg goed zijn.”