De regerend Formule E-kampioen noteerde een 52.552 als snelste tijd. Dat deed hij in de 25e van zijn 62 ronden. “Hij is heel, heel erg goed”, zei teamoprichter en eigenaar Michael Shank vol enthousiasme over de Fries. “Het is lastig om te voorspellen waar hij zal eindigen, want hij werkt nog steeds aan zijn leven en carrière in Europa, maar we wilden hem eens in actie zien met het oog op de toekomst.”

In totaal kwamen vier rijders in actie tijdens de kennismakingstest. De aanwezige teams kregen slechts vier sets banden ter beschikking. MSR koos ervoor om de banden te sparen, waardoor De Vries minder ronden reed dan de andere coureurs die in actie kwamen. “Je kunt in de ochtend de vier sets banden erdoorheen jagen als je wilt”, merkte Shank op. “We hebben ze evenredig verdeeld en hebben niet veel lange runs op oude banden gereden. Tussen 13.00 uur en 15.30 uur doe je eigenlijk gewoon niks. Deze auto’s zijn beesten in vergelijking met wat die gasten gewend zijn. Volgens mij noemde [Romain] Grosjean deze auto’s al ‘stuurmonsters’. Nyck zei na zijn eerste run: ‘Dit is belachelijk qua sturen’. Dat is het lastigste om aan te wennen, en dan heb je nog de banden. Totaal anders dan wat ze gewend zijn. Dus ja, hij was zeer indrukwekkend. Zijn feedback was enorm goed. Hij werkt al vier of vijf jaar bij professionele organisaties en kent en begrijpt de terminologie die we gebruiken. We hadden even gewacht voordat we hem naar buiten stuurden, dus Nyck had twintig of dertig ronden minder dan de andere rijders. In zijn eerste vijf ronden ging hij direct naar P1.”

Ook Vandoorne maakt indruk bij IndyCar-debuut

Callum Ilott reed voor Juncos Hollinger liefst 109 ronden en eindigde met een 52.860. Stoffel Vandoorne maakte zijn IndyCar-debuut voor Arrow McLaren SP en eindigde op drie tienden van Ilott, kort voor Jack Aitken in de wagen van Ed Carpenter. Vandoorne reed liefst 138 ronden en maakte indruk op teampresident Taylor Kiel: “Het was een genot om met Stoffel te werken, zowel op als naast de baan. Hij was direct blij met de auto en was ultraprofessioneel, en deed alles wat we van hem vroegen. Zijn feedback was goed. We hebben zeker genoten van de samenwerking.” De Belg wordt door het team gezien als serieuze kandidaat voor het seizoen 2022: “Hij staat op de lijst, geen twijfel over mogelijk. Hij heeft goed werk geleverd, al nemen we voorlopig nog geen beslissing.”