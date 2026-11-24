IndyCar

Nikita Johnson neemt rookiejaar van Alex Palou bij Coyne als richtpunt voor IndyCar-debuut in 2027

Vers van een Indy NXT-titel en rijtijd in IMSA combineert de aankomende rookie vertrouwdheid met kleine teams met duidelijke doelen voor zijn eerste volledige seizoen

Joey Barnes

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 07:44

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Nikita Johnson neemt de rookieseizoen van Alex Palou in 2020 bij Dale Coyne Racing als exacte graadmeter voor zijn eigen debuut in de IndyCar Series volgend seizoen.

Voordat Palou met Chip Ganassi Racing vijfvoudig IndyCar-kampioen werd, deed de Spanjaard in 2020 zijn eerste ervaring op als rookie in de Honda-aangedreven auto van Coyne. Palou pakte dat jaar een podium op Road America en eindigde als 16e in het kampioenschap, een concreet doel dat Johnson heeft omcirkeld nadat hij de Indy NXT-titel van 2026 met Cape Motorsports Powered by ECR had veiliggesteld.

"Zoals ik er echt naar kijk: volgens mij eindigde Alex Palou als 16e in het kampioenschap", zei Johnson. "Veel rookies hebben het moeilijk in hun eerste jaar. Ze eindigen zo rond de 18e tot ergens in de twintig. Mijn belangrijkste doel is Rookie of the Year worden en in mijn eerste jaar bij de beste vijftien of zestien in het kampioenschap eindigen."

De 18-jarige coureur uit Florida voegde daaraan toe dat een plek in de top-vijftien of top-zestien een haalbare stap vooruit is voordat hij op grotere mijlpalen in de klasse jaagt.

"Voor mij kijk ik ernaar als het pakken van een paar podiums, en dat kan altijd", zei Johnson. "Een overwinning halen wordt lastig, simpelweg omdat IndyCar zo'n moeilijke klasse is. Als je in je rookieseizoen een race kunt winnen, zou dat volgens mij geweldig zijn."

Eerder deze maand maakte Coyne bekend dat Johnson in 2027 een van de fulltime auto's van het team gaat besturen. Hij komt uit een dominant Indy NXT-seizoen, waarin hij twee zeges en negen podiums pakte en in alle 17 races niet lager dan achtste eindigde.

Passen bij de kleine-teammentaliteit van Coyne

De hechte, op engineering gerichte omgeving bij Coyne lijkt op de dynamiek van een klein team waarin Johnson bij Cape goed gedijde. Dat maakt de stap naar het hoogste niveau een logische match.

"Ja, eigenlijk zei bijna iedereen met wie ik sprak dat Dale Coyne waarschijnlijk de beste plek is voor je rookieseizoen", zei Johnson. "Iedereen daar is heel gastvrij. Veel rookies zijn daar begonnen. Ik voelde me er meteen helemaal op mijn plek en vind het team geweldig.

"Hij was ook vrijwel de eerste die me feliciteerde nadat ik het kampioenschap had gewonnen. Zulke mensen waardeer ik. Dale is gewoon een heel goede kerel. Hij is heel nuchter. Hij is ontzettend slim als het om de auto gaat. Ik kan met hem over alles praten wat de engineering van de auto betreft."

Johnson zei dat hij beter aansluiting vindt binnen kleinere organisaties en eerder neigt naar de rol van underdog dan naar de spotlights. "Ik lijk met iedereen in een klein team beter overweg te kunnen", zei Johnson. "Ik weet het niet. Ik vind het gewoon wel fijn om een beetje de underdog te zijn. Zo ben ik altijd graag. Ik blijf graag bescheiden en hoef niet door iedereen gezien te worden. Gewoon mijn ding doen."

Johnson maakte vorige maand tijdens een test op Barber Motorsports Park al zijn eerste meters met het team.

"Er zat wel een klein verschil in (met de Indy NXT-auto's), maar het voelde niet al te groot", zei Johnson over de test op Barber.

"Het ging vooral om het remmen. Ik moest eraan wennen hoe je ze op temperatuur brengt en waar het aangrijpingspunt zat. Verder zeiden mensen dat het enorm fysiek zou zijn en dat je na een paar ronden kapot zou zitten. Ik ben mijn eerste dag heel goed doorgekomen."

#59 RLL Team McLaren McLaren 720S GT3 EVO: Max Esterson, Nikita Johnson

Photo by: Art Fleischmann

IMSA-ervaring helpt bij de overstap

Naast zijn titelcampagne in Indy NXT deed Johnson afgelopen seizoen ervaring op in de GTD Pro-klasse van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship met RLL Team McLaren. Daardoor maakte hij kennis met procedures die ontbreken op de juniorladder in de formulewagens.

"Ja, ik denk dat het maar een kleine aanpassing wordt", zei Johnson. "Als ik geen IMSA had gedaan en geen hot stops of out-laps op koude banden of dat soort dingen had meegemaakt, was het zeker heel moeilijk geweest om er in St. Pete in te stappen.

"Ik denk dat ik een goede basis heb om pitstops goed uit te voeren, geen fouten te maken en out-laps op koude banden te rijden. Natuurlijk moet ik in een IndyCar nog veel leren, want dat is een compleet ander beest dan een GT. Maar ik begrijp in elk geval wat ik moet doen. Ik denk dat het daardoor voor mij iets makkelijker wordt."

Met zijn eerste test achter de rug en Palou's rookietraject in het achterhoofd wil Johnson de hardwerkende crew van Coyne volgend jaar graag belonen met sterke resultaten.

"Ook al zijn we een klein team, ik denk dat er veel passie achter ons zit", zei Johnson. "Ik lijk met iedereen in een klein team beter overweg te kunnen. Ik vind het gewoon wel fijn om een beetje de underdog te zijn. Zo ben ik altijd graag. Ik blijf graag bescheiden en hoef niet door iedereen gezien te worden. Gewoon mijn ding doen.

"Ik hoop echt dat ik ze volgend jaar een paar podiums en wat goede punten kan geven, zodat we hun harde werk kunnen vieren, want ze werken echt ontzettend hard."

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