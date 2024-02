Nieuwe locatie voor seizoensfinale IndyCar, race blijft in Nashville

Sinds 2021 brengt IndyCar jaarlijks een bezoek aan de binnenstad van Nashville voor de Music City Grand Prix. Voor de editie van 2024 werd de race gepromoveerd tot seizoensafsluiter, terwijl ook werd besloten om de oorspronkelijke 3,5 kilometer lange lay-out van het stratencircuit aan te passen. Zover gaat het toch niet komen, zo is woensdag duidelijk geworden. IndyCar heeft besloten om op 15 september niet af te reizen naar de binnenstad van Nashville, maar om terug te keren naar Nashville Superspeedway. Het in Lebanon gelegen circuit wordt daarmee de eerste oval die het seizoen afsluit sinds Fontana in 2014.

De aanleiding voor het verplaatsen van de seizoensfinale is de bouw van het nieuwe stadion van NFL-team Tennessee Titans, dat aan het oorspronkelijke parcours in Nashville grenst. Daardoor is er niet genoeg ruimte voor de teams om hun kamp op te slaan in de binnenstad. De lokale organisatie benadrukt dat dit niet voor een gespannen relatie met de Titans zorgt. "Het management van het team heeft de Big Machine Music City Grand Prix altijd gesteund. We zijn zeker van plan om de gesprekken met de Titans en de stad Nashville te hervatten om te bepalen wat het juiste moment is om terug te keren naar de binnenstad", zegt Scott Borchetta, oprichter en voorzitter van Big Machine Label Group.

Nashville Superspeedway is intussen geen onbekende voor de IndyCar Series. Het Amerikaanse single-seaterkampioenschap racete eerder tussen 2001 en 2008 op de 2,15 kilometer lange oval in Lebanon, dat op zo'n 30 minuten rijden van Nashville ligt. Zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon is de succesvolste coureur op het circuit met drie overwinningen, die hij achtereenvolgens in 2006, 2007 en 2008 behaalde. Sinds het laatste bezoek van IndyCar in 2008 heeft NASCAR nog enkele races gereden op Nashville Superspeedway, al werd er tussen 2012 en 2020 helemaal niet geracet. Na een lange periode waarin het circuit in de verkoop stond, keerde NASCAR in 2021 terug. In 2024 volgt dus ook de terugkeer van IndyCar.