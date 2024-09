Nieuwe kans voor Larson op The Double met Indy 500-zitje bij McLaren

Dinsdagavond hebben Arrow McLaren en Hendrick Motorsports aangekondigd dat ze de handen wederom ineen slaan voor een Indy 500-deelname van Kyle Larson. De NASCAR-kampioen van 2021 wil dan opnieuw proberen om 'The Double' met succes te voltooien, wat inhoudt dat hij op dezelfde dag zowel de Indianapolis 500 als de 600-mijlsrace van NASCAR Cup Series op de oval van Charlotte afwerkt. Het wordt de tweede keer dat Larson deze unieke combinatie probeert te voltooien en als dat in 2025 lukt, dan is het de eerste keer dat hij 'The Double' met succes voltooit.

"Ik heb echt genoten van de meimaand in Indianapolis en het racen met Arrow McLaren, maar ik was heel teleurgesteld dat ik de Coca-Cola 600 miste met de #5 van Hendrick Motorsports. Ik waardeer dat ik een tweede kans krijg, want we hebben onafgemaakt werk liggen. Ik wil echt alle 1.100 mijlen racen en ik denk dat we de kans hebben om in beide evenementen voor de zege te strijden", zegt Larson, die tijdens de Indy 500 aan de zijde van Pato O'Ward, Nolan Siegel en nieuwe man Christian Lundgaard komt te rijden bij Arrow McLaren. Hendrick Motorsports-baas Rick Hendrick ziet de nieuwe poging bij de Indy 500 als een logisch vervolg, terwijl McLaren-topman Zak Brown er ook naar uitkijkt. "Kyle heeft iedereen afgelopen mei laten zien wat hij kan. Als hij een tweede kans krijgt met betere weersomstandigheden, denk ik dat we allemaal graag zien dat hij meestrijdt om de overwinning in de Indy 500 en daarna in Charlotte."

In 2024 deed Larson voor het eerst een poging om 'The Double' te voltooien, maar een enorm succes werd die poging niet door slechte weersomstandigheden. Die zorgden ervoor dat de start van de Indy 500 werd uitgesteld. Uiteindelijk werd er geracet, waarbij Larson mede door een straf voor te snel rijden in de pits uiteindelijk als achttiende aan de finish kwam nadat hij zich op P5 gekwalificeerd had. Daarna reisde de Amerikaan nog af naar Charlotte, maar door het uitstel van de Indy 500 was hij niet op tijd om de start van de Coca-Cola 600 mee te maken. Larson wilde later in de race alsnog instappen, maar kreeg daar door regen in Charlotte toch geen kans voor.