Nieuwe hybridecomponenten IndyCar-motor positief ontvangen

Voor de IndyCar-coureurs staat er vanaf volgend jaar een grote verandering te wachten. De 2.2-liter twin-turbo V6-motoren waarmee de rijders de afgelopen jaren al over het asfalt raasden worden voorzien van een hybride-component waarmee tot 150 pk extra ingezet kan worden. De batterijen worden opgeladen bij het afremmen, wat vergeleken kan worden met wat het ERS-systeem in een Formule 1-auto doet. Ook komt de 150 pk overeen met het extra vermogen dat de coureurs met het push-to-pass-systeem nu al tot hun beschikking hebben.

De motoren werden al uitgebreid getest tijdens een tweedaagse sessie in Sebring door Scott Dixon en Will Power, maar na het einde van het afgelopen seizoen wordt er telkens meer getest. Maandag werd er nog getest op het Barber Motorsports Park in Alabama en ook regerend IndyCar-kampioen Alex Palou kreeg de kans om met de nieuwe componenten te rijden. De Spanjaard was lovend over hoe het systeem werkt.

"Het was heel goed", begon de 26-jarige coureur. "Ik was eerlijk gezegd verrast over hoe het voelde. Het voelde heel goed. De auto voelde ook heel goed." Wel ziet de Catalaan dat met de hybride-componenten nog wel flink geoefend moet worden voordat hij het goed in de vingers heeft: "We hebben heel wat geprobeerd. Meer opladen, minder opladen, automatisch inzetten, handmatig inzetten. We zijn nog aan het proberen om alles bij elkaar te krijgen, maar eerlijk gezegd was het gevoel heel goed." Of het een groot verschil maakt met de vorige krachtbronnen weet Palou nog niet. "We zijn denk ik nog niet op 100 procent van de mogelijkheden van de motor of de batterij", verklaart hij daarover.

Newgarden ook positief

Collega IndyCar-rijder Josef Newgarden is ook positief, maar houdt nog wel een slag om de arm. "Het is absoluut een ontwikkeling", vertelt de Amerikaan aan Motorsport.com. "We hebben nog wat werk te verzetten, maar dat gaat er volgend jaar anders zijn. Voor iedereen ontstaan er kansen om met dit systeem extra tijd te vinden en hun rijden en aanpak te perfectioneren. Het is interessant om dit te testen. Het is in ieder geval heel wat anders dan dat we in het verleden hebben gehad." Voor de man uit Tennessee is ook nog de vraag hoe de hybride uiteindelijk gebruikt gaat worden: "Daar wordt nog aan gewerkt. Nu ik ermee gereden heb, ben ik wel enthousiast om met wat nieuws te mogen werken. We hebben wat extra's in de gereedschapskist wat we kunnen maximaliseren."