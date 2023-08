Nieuwe contractrel: Palou wil IndyCar-contract McLaren niet honoreren

In de zomer van 2022 ontstond er al een saga rond de toekomst van Alex Palou. Chip Ganassi Racing kondigde destijds aan dat hij zijn contract had verlengd, iets wat de coureur in kwestie zelf op X, het voormalige Twitter, ontkende. Hij had namelijk een overeenkomst getekend bij McLaren voor zowel een IndyCar-zitje als een opleidingstraject richting de Formule 1. Na een rechtszaak komt de Catalaan dit jaar in IndyCar gewoon nog in actie voor Ganassi, maar is hij ook reservecoureur van McLaren F1 en werkt hij een testprogramma af met de MCL35M uit 2021. Bovendien bezit Palou een contract om in 2024 wel voor Arrow McLaren uit te komen in IndyCar.

Palou's contract bevat een clausule die het mogelijk maakte om onder de deal uit te komen als hij voor 1 juli ergens een F1-deal zou tekenen. Dat is niet gebeurd, maar tijdens het IndyCar-weekend in Indianapolis is wel duidelijk geworden dat de kampioen van 2021 niet de intentie heeft om zijn contract met McLaren te honoreren. Dat heeft McLaren Racing CEO Zak Brown duidelijk gemaakt in een brief aan de medewerkers van Arrow McLaren, die The Associated Press heeft ingezien. "Dit is ongelofelijk teleurstellend gezien de commitment die hij zowel direct als publiekelijk richting ons heeft gemaakt, maar ook de significante investering die we op basis daarvan hebben gedaan", schrijft Brown.

Ook Monaco Increase Management, het managementbureau dat het contract van Palou met McLaren had uitonderhandeld, is teleurgesteld in het besluit van de Spaanse coureur. "We zijn enorm teleurgesteld om te horen over Alex Palou's besluit om een bestaande overeenkomst met McLaren voor 2024 en daarna te verscheuren", schrijft het bureau in een verklaring. "Samen hebben we een relatie opgebouwd die volgens ons verder ging dan contractuele verplichtingen en die uitmondde in de IndyCar-titel in 2021 en het uitstippelen van een pad naar F1-kansen. Het leven gaat verder en we wensen Alex het allerbeste voor zijn toekomstige prestaties."

Wat nu voor Palou?

De vraag is nu wat de volgende stap wordt voor Palou. Het verscheuren van een IndyCar-contract bij McLaren doet vermoeden dat hij momenteel serieuze gesprekken voert met Formule 1-teams of zelfs al een contract heeft getekend. Recent is de huidige Ganassi-coureur gelinkt aan een plekje bij AlphaTauri, maar ook zou hij in beeld zijn bij Williams. Tegelijkertijd hoopt Brown dat Palou zijn contract bij McLaren gewoon uitdient. "Het lijkt helaas dat ons geloof, onze toewijding, investering en vertrouwen in Alex misplaatst was, want het is niet wederzijds", aldus Brown. "We hebben Alex duidelijk gemaakt dat we verwachten dat hij zijn contract met ons honoreert en ook levert. Het teammanagement en ik zijn echter gefocust op het voltooien van onze line-up voor 2024, zodat we voorbereid zijn als Alex dat niet doet."