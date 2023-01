Dit is de nieuwe Arrow McLaren-livery van Felix Rosenqvist

Er is voor het IndyCar-seizoen 2023 het nodige veranderd bij Arrow McLaren. Sinds de Britse sportwagenfabrikant zich voor de start van het seizoen 2020 bij Schmidt Peterson Motorsports voegde, heeft het team onder de naam Arrow McLaren SP altijd het hele seizoen twee auto's ingezet. Aan de Indy 500 nam het team wel met een extra auto deel. Dit jaar breidt de renstal, die de verwijzing naar mede-eigenaren Sam Schmidt en Ric Peterson uit de teamnaam heeft geschrapt, uit naar drie fulltime inschrijvingen. Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist mogen aanblijven voor hun derde seizoen als teamgenoten. De derde Arrow McLaren-bolide wordt bestuurd door Alexander Rossi, die na zes seizoenen is vertrokken bij Andretti Autosport en wiens nieuwe livery dinsdag al onthuld is.

Rossi heeft de bolide met startnummer 7 overgenomen van Rosenqvist - en daarmee ook hoofdengineer Craig Hampson en de livery waar de Zweed vrijwel alle races in 2022 mee reed. Zelf stapt de inmiddels 31-jarige coureur dit jaar in de Arrow McLaren-auto met startnummer 6 en wordt hij bijgestaan door Chris Lawrence. Bij dat nieuwe startnummer hoort ook een nieuwe kleurstelling voor Rosenqvist, die het team woensdag heeft onthuld. De bolide is voorzien van praktisch dezelfde livery als op de auto van Rossi te zien is en heeft vrijwel dezelfde kleuren. Alleen de tint blauw is bij Rosenqvist iets donkerder vanwege sponsor NTT Data.

Rosenqvist begint in 2023 aan zijn vijfde seizoen in IndyCar. De eerste twee jaar reed hij voor Chip Ganassi Racing, waarmee hij in 2019 de beste rookie van het jaar werd en in 2020 zijn eerste race won. In 2021 volgde de overstap naar Arrow McLaren, waar hij aanvankelijk behoorlijk moest wennen aan de extreme afstellingen met een heel scherpe voorkant. Het dieptepunt volgde in Detroit, waar Rosenqvists gaspedaal bleef hangen en hij zwaar crashte. Na twee gemiste races kreeg hij iets meer vrijheid om een andere richting in te slaan met de afstelling en zo werden zijn prestaties beter. Afgelopen seizoen stond Rosenqvist twee keer op pole, maar door pech liep hij twee kansen op de overwinning mis. Zo stond hij alleen in Toronto op het podium, maar consistente resultaten brachten hem uiteindelijk op P8 in het kampioenschap - vlak achter O'Ward.

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren-Chevrolet 1 / 5 Foto door: Arrow McLaren SP Felix Rosenqvist, Arrow McLaren-Chevrolet 2 / 5 Foto door: Arrow McLaren SP Felix Rosenqvist, Arrow McLaren-Chevrolet 3 / 5 Foto door: Arrow McLaren SP Felix Rosenqvist, Arrow McLaren-Chevrolet 4 / 5 Foto door: Arrow McLaren SP Felix Rosenqvist, Arrow McLaren-Chevrolet 5 / 5 Foto door: Arrow McLaren SP