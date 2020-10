Van Kalmthout ook in 2021 met Ed Carpenter Racing in IndyCar

Met de finale in zicht kan Van Kalmthout alvast terugkijken op een geslaagd debuutjaar in de hoogste klasse van de Amerikaanse autosport. De Hoofddorper wist in zijn eerste seizoen naar het podium te rijden en heeft nog voor het betwisten van de laatste race de titel 'Rookie of the Year' te pakken. VeeKay - zoals de Nederlander in de Verenigde Staten door het leven gaat - bezet momenteel de veertiende plek in het IndyCar-kampioenschap.

Bovenal heeft de jongeling zich in de kijker gereden. Dat laatste is teambaas Ed Carpenter, die Van Kalmthout in 2020 de kans gaf zijn IndyCar-debuut te maken, ook niet ontgaan. Carpenter wil de getalenteerde Nederlander graag behouden voor het tweede, achtereenvolgende seizoen, waardoor men Van Kalmthout heeft vastgelegd voor 2021. "Ondanks de gelimiteerde tijd die Rinus door corona heeft gehad om te wennen aan de IndyCar-bolides, heeft hij zich razendsnel ontwikkeld. Voor ons is het duidelijk dat we met Rinus een toekomstige winnaar in huis hebben. We zien er dan ook naar uit om vaker het podium te mogen beklimmen."

Van Kalmthout is eveneens zeer in zijn nopjes met de contractverlenging. De coureur met startnummer #21 heeft al meermaals aangegeven zich thuis de voelen bij het team van Ed Carpenter. "We hebben samen een goed seizoen gedraaid en ik ben erg blij om te mogen vertellen dat ik in 2021 voor Ed Carpenter Racing blijf rijden", zo liet Van Kalmthout in een eerste reactie weten. "De sfeer in het team is erg goed. Iedereen is blij met de Rookie of the Year-titel en ik ben zelf ook erg tevreden over mijn eigen prestaties en de samenwerking met de teamleden. Het besluit om nog een jaar door te gaan, was dan ook snel gemaakt. Het voelt goed om nu alvast zeker te zijn van mijn tweede IndyCar-seizoen."

