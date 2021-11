De F1-carrière van Nico Hülkenberg kwam eind 2019 ten einde toen Renault besloot om niet met hem verder te gaan. Vorig jaar mocht hij vanwege coronabesmettingen nog drie keer invallen bij Racing Point, maar dat waren ook meteen zijn laatste competitieve optredens in een single-seater. Daags na de Amerikaanse Grand Prix kreeg de inmiddels 34-jarige Duitser echter de kans om een IndyCar-bolide aan de tand te voelen.

In dienst van Arrow McLaren SP mocht Hülkenberg op Barber Motorsports Park deelnemen aan de evaluatietest, waar IndyCar-teams met een vrij stoeltje de kans krijgen om een coureur aan het werk te zien. De renstal zag de voormalig coureur van Williams, Sauber, Force India en Renault als een serieuze optie voor de derde auto, die men bij enkele races in 2022 en vanaf 2023 fulltime wil inzetten. Hülkenberg maakte bovendien een goede indruk tijdens de test, waardoor hij hoog op het verlanglijstje kwam te staan bij McLaren SP.

Een definitieve overstap naar de IndyCar Series gaat er in ieder geval voorlopig niet komen, zo maakte Hülkenberg bekend via Twitter. “Persoonlijke redenen” liggen daaraan ten grondslag. “Het was spannend om twee weken geleden een IndyCar te testen en ik ben Arrow McLaren SP dankbaar voor deze kans”, schreef Hülkenberg. “Vanwege persoonlijke redenen heb ik echter besloten om daar niet mee door te gaan. Ik hou jullie op de hoogte van mijn toekomstplannen.”

Inmiddels staat Hülkenberg qua competitief racen al meer dan een jaar langs de zijlijn. Hij lijkt dus van plan om in 2022 wel weer terug te keren in de racerij, maar het is nog onduidelijk in welke klasse en bij welk team dat gaat zijn. Een terugkeer in de Formule 1 lijkt echter zo goed als uitgesloten met alleen een vrij plekje bij Alfa Romeo. Zelf zei Hülkenberg ook al dat hij een F1-rentree niet realistisch acht: “Die trein is waarschijnlijk al vertrokken, zeker gezien de huidige situatie.”