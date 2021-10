Na Hülkenberg ook McLaren IndyCar-test voor Vandoorne

McLaren wil in 2023 een fulltime derde wagen inzetten, en bekijkt de mogelijkheden om komend IndyCar-seizoen bij een beperkt aantal races een extra auto op de grid te zetten. Pato O’Ward en Felix Rosenqvist zijn zeker van een plekje in 2022, aan de invulling van de derde wagen wordt momenteel gewerkt. Het team is van plan om diverse rijders een testmogelijkheid te bieden.

Afgelopen maandag maakte voormalig Formule 1-coureur Nico Hülkenberg al kennis met de IndyCar. In de komende maanden gaat ook Stoffel Vandoorne voor Arrow McLaren SP testen. De Belg racete in 2017 en 2018 voor McLaren in de Formule 1 en kan nu via zijn huidige werkgever Mercedes uitgeleend worden als reserverijder. “We evalueren al onze opties. In een ideaal scenario zetten we bij zoveel mogelijk races een derde auto in. Dat moet echter wel kunnen qua personeel en rijders”, legt Arrow McLaren SP president Taylor Kiel in gesprek met RACER de plannen uit. “Er is veel interesse. Veel mensen hebben op de deur geklopt. We nemen alles door en bekijken wat het beste is voor ons programma. Stoffel heeft uiteraard wat lijntjes met het team en is actief bij ons betrokken als reservecoureur. Dit was dus een no-brainer. Hij is zeer zeker een getalenteerd coureur.”

De voornaamste uitdaging zit hem in het vinden van een circuit waarop de test kan plaatsvinden, erkent Kiel: “Er ligt nog geen datum vast. We hebben gesprekken gevoerd - zoals met behoorlijk wat anderen - maar het lastigste is het vinden van een circuit dat beschikbaar is. Eerlijk, dat is echt heel lastig.”