Hülkenberg maakt indruk op McLaren SP in eerste IndyCar-test

Daags na de Grand Prix van de Verenigde Staten - waar Nico Hülkenberg aanwezig was als reserverijder van Aston Martin - reisde hij af naar Barber Motorsports Park voor zijn eerste kennismaking met een IndyCar-bolide. McLaren SP gaf de Duitser de kans om aan de klasse te proeven tijdens de zogenaamde driver evaluation, waarbij teams nieuwkomers en andere rijders kunnen inzetten ter evaluatie voor een racezitje in 2022. Hülkenberg sloot de test af met de vijfde en langzaamste tijd, maar desondanks had hij genoten van zijn eerste IndyCar-meters.

“De eerste keer in een Indy-auto en mijn eerste keer op Barber Motorsports Park. In het algemeen denk ik dat het een goede en succesvolle dag was”, vertelde Hülkenberg na afloop van de test. Aanvankelijk was het wennen, vooral aan het fysieke aspect. “Ik kan absoluut bevestigen dat deze stuurmonsters zeer fysieke auto’s zijn en het duurde in de ochtend even voordat ik me op mijn gemak voelde. ’s Middags begonnen de rondetijden en de snelheid te komen en dat was erg leuk. Enorm veel dank aan Arrow McLaren SP voor deze kans vandaag en hun professionele werk op het circuit.”

McLaren onder indruk van aanpassing Hülkenberg

McLaren SP is intussen onder de indruk van de manier waarop Hülkenberg zich aanpaste aan de fysiek zware IndyCar-bolide, zo vertelde teampresident Taylor Kiel. “Het is zwaar om 108 ronden te rijden, zoals Nico hier deed”, zei hij na de test tegen Motorsport.com. “Dat zegt iets over zijn trainingsprogramma, want hij heeft al een tijdje niet in een single-seater gezeten en het is zeker uitdagend om hier in te stappen. Maar het is een uitdaging die hij aanging en hij heeft het heel goed gedaan. Hij deed alles wat we van hem vroegen en zette de hele dag geen stap verkeerd. Het was dus een goede dag. We hebben ons programma stap voor stap doorlopen en het was een genot om met hem te werken.”

Kiel constateerde dat Hülkenberg aanvankelijk wat moeite had met het fysieke aspect van de Indy-auto, die in tegenstelling tot een Formule 1-auto geen stuurbekrachtiging heeft. Daarnaast moest hij ook wennen aan de warmte die door het aeroscreen in de cockpit bleef hangen. “Maar hij was in orde, hij paste zich aan en we kwamen erdoor. Er waren geen problemen en ook geen oververhitting. Vergeet niet dat dit circuit een van de zwaarste is waarop we gedurende het jaar racen, dus ik geef hem veel credits dat hij instapte en deed wat hij deed”, aldus Kiel.

Test puur bedoeld als onderlinge kennismaking

Tijdens de test op Barber Motorsports Park werkte Hülkenberg een zeer divers programma af, met onder meer stints met veel brandstof, weinig brandstof en kwalificatiesimulaties. “Het draaide erom dat hij begrijpt hoe deze auto’s rijden, hoe wij als team werken en het algemene gevoel van de klasse. Ons gaf het de kans om Nico als coureur te leren kennen”, zei Kiel. “Ik heb niet eens gekeken naar de rondetijden, want iedereen werkt zijn eigen programma af en dus kan je geen directe vergelijkingen maken. Ik richtte me op zijn interactie met het team, de feedback die hij gaf, zijn reactie op veranderingen die wij doorvoerden aan de auto. Dat was allemaal van hoog niveau, zoals je zou verwachten.”

Een tweede kennismakingstest zit er waarschijnlijk niet in voor Hülkenberg, tenzij McLaren SP hem aan het werk wil zien op een oval als Texas of Gateway. Ook is het onwaarschijnlijk dat de Duitser in 2022 een heel IndyCar-seizoen afwerkt. McLaren SP verwacht de derde fulltime inschrijving pas in 2023 in te zetten, hoewel die auto in 2022 mogelijk wel bij enkele races aan de start verschijnt. “We hebben hier redelijk snel wat besluiten te nemen”, erkent Kiel. “We hebben nu tijd om personeel te evalueren voor die derde auto en er is veel interesse onder de coureurs. Het is aan ons om alle puzzelstukjes op zo’n manier in elkaar te liggen dat het ons team sterker maakt met een derde auto in 2023.”

Malukas klokt snelste tijd tijdens test

De snelste tijd tijdens de driver evaluation van de IndyCar op Barber Motorsports Park werd gereden door David Malukas. Hij voelde de bolide van Dale Coyne Racing aan de tand en klokte 1.06.398 als beste tijd. Ed Carpenter Racing zette Ryan Hunter-Reay in en de IndyCar-kampioen van 2012 noteerde op drie tienden de tweede tijd, gevolgd door Andretti Autosport-duo Devlin DeFrancesco en Kyle Kirkwood. De vijfde en laatste tijd was dus voor Hülkenberg, die 1.07.455 klokte.

Nico Hülkenberg, Arrow McLaren SP-Chevrolet, Barber Motorsports Park. Foto: IndyCar Series