Hülkenberg maakt IndyCar-debuut tijdens Barber-test

Nico Hülkenberg hoopte voor het seizoen 2022 nog ergens een Formule 1-zitje te bemachtigen, maar greep uiteindelijk overal naast. De enige overgebleven plek bij Alfa Romeo lijkt ook niet naar de Duitser gegaan. De populaire rijder zoekt zijn heil nu elders en gaat volgende week een IndyCar aan de tand voelen. Hülkenberg test op 25 oktober voor Arrow McLaren SP. Het lijkt vooral om een kennismaking te draaien, het is niet de verwachting dat het team komend jaar een fulltime derde auto in gaat zetten naast vaste waarden Pato O’Ward en Felix Rosenqvist. McLaren CEO Zak Brown zei afgelopen maand op Laguna Seca nog: “Zodra we een derde wagen hebben, wanneer dat ook moge zijn, zetten we een fulltime derde auto in. Dat is zeker niet aan het begin van volgend seizoen. We gaan pas als we echt kunnen gaan. In 2023 zetten we zeker een derde auto in, misschien al op een bepaald moment in 2022.”

F3-racewinnaar Logan Sargeant is een van de overige vijf rijders die deelneemt aan de test. De Amerikaan gaat rijden voor AJ Foyt Racing. Foyt heeft nog geen beslissing genomen over de line-up van volgend jaar. Onder meer Dalton Kellett, Sebastian Bourdais (als parttimer) en Tatiana Calderon worden genoemd.