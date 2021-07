Hülkenberg en Carpenter in gesprek over IndyCar-test

De 33-jarige Nico Hülkenberg hoopt in 2022 terug te keren in de Formule 1, maar ziet zijn kansen met de week slinken. Hij zou op het lijstje van zijn oude werkgever Williams staan (mocht George Russell daar vertrekken), maar er zijn veel kapers op de kust. Het ziet er dus naar uit dat de populaire rijder zijn heil elders moet zoeken. De afgelopen maanden sprak hij enkele maanden met Ed Carpenter, teambaas van IndyCar-formatie Ed Carpenter Racing. Twee jaar geleden bracht hij al eens een bezoek aan Chip Ganassi Racing.

“Ik heb het afgelopen anderhalf jaar meerdere malen met Nico gesproken”, bevestigt Carpenter in gesprek met Motorsport.com. “Hij heeft zeker interesse om eens deze kant op te komen en in elk geval een IndyCar tijdens een test te ervaren. Ik weet zeker dat hij en anderen nog meer belangstelling hebben nu ze zien wat Romain [Grosjean] presteert en hoeveel plezier hij heeft. Dat moet de ogen van mensen openen en ze moeten zichzelf afvragen wat hun opties nou echt zijn.”

Een van de voornaamste sponsors van ECR is Sonax, een Duits bedrijf gespecialiseerd in onderhoudsproducten voor het in- en exterieur van auto's. Op de vraag of die partij graag een Duitser in de auto ziet zitten, zegt Carpenter: “Wij hebben een samenwerking met Sonax U.S., dus niet met de hoofdpartij uit Duitsland. In potentie kan het voor hen interessant zijn om Nico in de auto te hebben, ja. Dat zat zeker in ons hoofd bij het eerste gesprek. Ik zou daar echter niet al te veel waarde aan hechten.”

Carpenter verwacht geen ovals voor Hülkenberg

De ervaren teambaas betwijfelt of Hülkenberg het ook ziet zitten om op ovals te gaan racen, of dat de voorkeur uitgaat naar de permanente en stratencircuits: “Zover in detail zijn we nog niet gegaan. We leren elkaar net kennen en bekijken of er interesse is. Mijn perceptie is dat hij nog niet genoeg weet om zich nu al prettig te voelen op een oval. En ik denk niet dat hij zichzelf voldoende voorbereid voelt om te zeggen dat hij wil komen racen. Hij is dusdanig nieuwsgierig naar IndyCar dat hij wil testen. Op dit moment heeft hij vermoedelijk meer vragen dan antwoorden.”

Mocht Hülkenberg daadwerkelijk de stap willen maken en niet in actie willen komen op ovals, dan is ECR een ideale stap. Teambaas Carpenter racet momenteel zelf op de ovals, terwijl Conor Daly op de permanente en stratencircuits in actie komt. Rinus VeeKay neemt het volledige seizoen in de tweede wagen voor zijn rekening.