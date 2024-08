Net geen top-tien voor VeeKay in Portland, Power verslaat Palou

Op het korte maar uitdagende circuit van Portland leek de start relatief rustig te verlopen, totdat het toch nog fout ging in de openingsronde. Scott Dixon werd even naast de baan geduwd door Kyle Kirkwood, waarna de Nieuw-Zeelander definitief uitgeschakeld werd door Pietro Fittipaldi. De Braziliaan probeerde de langzamer rijdende Dixon in te halen, maar vloog over de kerbstones waardoor de auto onbestuurbaar was en kleunde zo tegen de auto van Dixon, die de vangrails vond na die tik. "Dat was van korte duur", klonk het sarcastisch op de boordradio. Voor de nummer drie in het kampioenschap was het een stevige klap voor zijn kampioenschapsaspiraties.

Vooraan had polesitter Santino Ferrucci zijn leiding al moeten afstaan aan Will Power, waarna ook kampioenschapsleider Alex Palou aan de Amerikaanse AJ Foyt-coureur voorbijging. Rinus VeeKay kende vanaf de veertiende plaats een prima start: hij lag binnen enkele ronden op de tiende plaats, mede door de uitvalbeurt van Dixon en een verremming van Christian Lundgaard in bocht 1. In ronde 18 van 110 kreeg de Nederlander echter al de opdracht om de pitstraat op te zoeken voor zijn eerste pitstop, om de hardere band met de zwarte wangen in te wisselen voor de zachte banden met de rode wangen. Na die pitstop verloor hij een positie aan David Malukas, maar die positie heroverde hij enkele ronden later weer.

Richting het einde van de eerste stint laaide het duel om de leiding in de race op. Palou zette Power vol onder druk en keek even richting bocht 10, maar moest alsnog aansluiten. Tegen ronde 31 volgden meer pitstops, in ronde 32 kwam Power binnen voor zijn eerste pitstop en een ronde later waren Palou en Josef Newgarden de laatsten om een pitstop te maken. VeeKay profiteerde in die pitstopfase van de koude banden van Marcus Ericsson en rekende af met de Zweed, maar feit was dat de ECR-coureur na de eerste pitstops op de elfde plek rondreed - achter Alexander Rossi.

Geklungel bij Grosjean leidt tot straf en schade

Na de eerste pitstopreeks sloeg Power een klein gaatje naar Palou, die op zijn beurt een stuk meer ademruimte had door het gat van zo'n zeven seconden naar Kirkwood. Power had echter gekozen voor de zachte banden, Palou de harde banden. Door zijn vroege stop moest VeeKay zich in ronde 49 weer melden voor zijn tweede pitstop, waarbij hij doorging op een set van de zachte banden. Hij had daarbij de positie van Rossi overgenomen en lag zo virtueel tiende.

Na 22 ronden op de harde band besloot Palou deze te verruilen voor de zachte band. Ook Newgarden volgde de strategie van de Spaanse Chip Ganassi Racing-coureur. Een ronde later reageerde Power op de pitstop van Palou, waardoor hij de (virtuele) leiding wist te behouden. Colton Herta nam tijdelijk de leiding over, maar viel weer terug tot de zesde plaats toen hij zijn pitstop had gemaakt. Het was sinds de caution voor Dixon een vrij rustige race, maar in ronde 62 ging het flink mis voor Romain Grosjean, die vijfde lag. Hij spinde op zichzelf in bocht 1, liet de motor afslaan en kon zijn weg wel vervolgen maar parkeerde zijn auto voor Christian Rasmussen en liep daarbij een lekke band op. Een bocht later schoot de Fransman door het gras en zo kon hij een goed resultaat vergeten. Rasmussen liep schade aan de voorvleugel op en verloor veel tijd, Grosjean kreeg een drive-through.

Het gevecht om de zege begon met veertig ronden te gaan weer tot leven te komen. Palou had op de zachte banden de achterstand op Power verkleind tot één seconde, waardoor de laatste pitstop een cruciale rol zou spelen in het verloop van die strijd. Power reageerde toen weer door het gat te vergroten tot twee seconden, maar duidelijk was dat de strijd niet gelopen was en dat het enkel tussen deze twee zou gaan, gezien het grote gat van veertien seconden naar Newgarden, Herta en Ferrucci.

Power niet te kloppen, VeeKay net buiten top-tien

Met nog dertig ronden te gaan in de race maakte VeeKay vanaf de elfde plek zijn derde en laatste pitstop. De 23-jarige Hoofddorper begon op een nieuwe set zachte banden aan die laatste stint en hoopte af te rekenen met Kirkwood, maar sloot alsnog achter de Andretti-coureur aan en zou de elfde plaats behouden. Power had iets meer dan een seconde voorsprong toen hij die laatste pitstop maakte in ronde 86, Palou besloot een ronde langer door te rijden. Op de exit van de pitstraat was het spannend, maar opnieuw was Power de snellere en behield hij de leiding. Bovendien ging Palou naar een gebruikte set van de harde band terwijl Power op de zachte band tot de finish zou gaan. Dat maakte indirect een einde aan de strijd om de zege, aangezien Power op de zachtere compound relatief gemakkelijk kon wegrijden en zich zo na 110 ronden tot winnaar kroonde.

Herta zat lange tijd in gevecht met Newgarden om de derde plaats, maar ook daar kwam vroegtijdig een einde aan. Hij had in de pitstraat namelijk zijn auto laten afslaan, waarna hij via de hybridemotor weer zijn weg vervolgde - wat volgens het reglement niet de bedoeling is. Daarom moest hij een positie afstaan aan Marcus Armstrong, die vele seconden achter hem reed. Herta liet zich terugvallen, maar heroverde vervolgens de vierde plaats zonder al te veel moeite. Ericsson werd zesde, voor Scott McLaughlin, Ferrucci, Graham Rahal en Kirkwood. Na vier top-tienfinishes op rij moest VeeKay in Portland genoegen nemen met de elfde plek. Palou blijft met 484 punten de kampioenschapsleider, Power is nu op 54 punten achterstand de nieuwe nummer twee.

De IndyCar keert volgende week weer terug in actie. Dan wordt de double-header op de Milwaukee Mile afgewerkt. Twee weken later is het tijd voor de laatste race van het seizoen op de Nashville Superspeedway, waardoor de IndyCar enkel nog naar ovals afreist.

Uitslag IndyCar Portland