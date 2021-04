Voorlopige deelnemerslijst Indy 500 bekend

In totaal zijn er 33 plekken beschikbaar op de startopstelling voor de Indy 500, die op zondag 30 mei gehouden wordt. Op dit moment zijn er 34 coureurs en teams bevestigd voor deelname, daar kunnen nog enkele inschrijvingen bijkomen. Andretti Autosport heeft in het verleden maar liefst zes auto’s ingezet tijdens de Indy 500, geruchten doen de ronde dat het team ook dit jaar nog een extra wagen in kan zetten naast de vaste gasten. De namen van Oriol Servia en Stefan Wilson worden in verband gebracht met deze inschrijving. Oliver Askew en Spencer Pigot zouden buiten de boot gevallen zijn. Top Gun Racing heeft recent twee nieuwe wagens geleverd gekregen en zou een daarvan in kunnen zetten voor R.C. Enerson. Daarnaast heeft het Britse Carlin nog een mogelijkheid om een tweede inschrijving in te zetten.

Op de deelnemerslijst voor de Indy 500 staan maar liefst negen coureurs die de race in het verleden gewonnen hebben: Helio Castroneves (Meyer Shank Racing-Honda) heeft drie overwinningen, Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP-Chevrolet) en Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan-Honda) keren terug en hebben beiden al twee overwinningen op zak. Team Penske zet Will Power en Simon Pagenaud in, beiden hebben een overwinning. Andretti Autosport-Honda zet met Ryan Hunter Reay en Alexander Rossi twee oud-winnaars in. Namens Chip Ganassi Racing-Honda komen Scott Dixon en Tony Kanaan in actie.

Deze negen hebben in totaal 113 Indy 500-starts op hun naam en gingen samen meer dan 2.000 ronden aan de leiding.

Voorlopige deelnemerslijst 105de Indianapolis 500

Coureur Startnr. Team J.R. Hildebrand 1 AJ Foyt Racing-Chevrolet Dalton Kellett 4 Charlie Kimball 11 Sebastien Bourdais 14 Josef Newgarden 2 Team Penske-Chevrolet Will Power 12 Simon Pagenaud 22 Scott McLaughlin 3 Scott Dixon 9 Chip Ganassi Racing-Honda Alex Palou 10 Marcus Ericsson 8 Tony Kanaan 48 Graham Rahal 15 Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda Takuma Sato 30 Santino Ferrucci 45 Simona de Silvestro 16 Paretta Autosport-Chevrolet Sage Karam 24 Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet Colton Herta 26 Andretti Autosport-Honda Alexander Rossi 27 Ryan Hunter-Reay 28 James Hinchcliffe 29 Marco Andretti 98 Jack Harvey 60 Meyer Shank Racing-Honda Helio Castroneves 06 Patricio O’Ward 5 Arrow McLaren SP-Chevrolet Felix Rosenqvist 7 Juan Pablo Montoya 86 Ed Carpenter 20 Ed Carpenter Racing-Chevrolet Rinus VeeKay 21 Conor Daly 47 Ed Jones 18 Dale Coyne Racing-Honda Pietro Fittipaldi 51 Cody Ware 52 Max Chilton 59 Carlin Racing-Chevrolet