Nasr en Sette Camara delen IndyCar-zitje bij Carlin

Nasr is geen onbekende bij het Britse team van Trevor Carlin. Met het team won hij in 2011 de titel in de Britse Formule 3. Hij werd in 2014 derde in de GP2 met vier zeges. Dat leverde Nasr een zitje in de Formule 1 op bij Sauber, met dank aan zijn sponsorgeld van een Braziliaanse bank. Toen die kraan werd dichtgedraaid, kwam er na twee jaar een einde van zijn F1-carrière.

Nasr pakte de draad weer op in de sportwagens en won het IMSA-kampioenschap met een DPi van Action Express Racing. Vorig jaar eindigde de 27-jarige Nasr als tweede samen met Pipo Derani, maar wist het duo wel de 12 uur van Sebring en Petit Le Mans te winnen.

In 2019 maakte Nasr ook zijn eerste meters in de IndyCar met een test op Mid-Ohio bij Arrow Schmidt Peterson Motorsport, het huidige Arrow McLaren SP.

Nasr zal de 17 races verdelen met zijn landgenoot Sergio Sette Camara, die ook een verleden heeft bij Carlin in de Macau Grand Prix 2016 en in het Formule 2-kampioenschap van 2018. Het is nog niet duidelijk hoe beide rijders de races zullen verdelen, al zal Nasr door zijn IMSA-activiteiten wellicht het oval van Richmond moeten missen.

Max Chilton werd eerder al bevestigd in de andere Dallara-Chevrolet van Carlin voor alle normale circuits en de Indy 500. Chilton heeft op Indy na geen trek meer in de andere ovals. Het team is in gesprek met Conor Daly om de vier andere ovalraces af te leggen. Daly heeft een zitje bij Ed Carpenter Racing voor de Indy 500 en alle niet-ovals bij Carpenter en is in theorie dus beschikbaar. Teambaas Ed Carpenter zelf neemt de ovalraces namelijk voor zijn rekening in de #20. Daly is de teamgenoot van Rinus van Kalmthout, die dit seizoen zijn IndyCar-debuut maakt.