NASCAR-kampioen Larson debuteert in 2024 in de Indy 500

Larson gaat de Arrow McLaren-Chevrolet besturen die in het bezit is van McLaren Racing en de legendarische NASCAR-teambaas Rick Hendrick. De dertigjarige coureur is vooral bekend uit de NASCAR Cup Series. In 2021 werd hij kampioen met maar liefst tien overwinningen. Ook ging hij dat seizoen meer ronden aan de leiding (2.581) dan welke coureur ook sinds 1995. Larson wordt, afhankelijk van inschrijvingen voor dit jaar, de vijfde coureur die 'The Double' (zowel de Indy 500 als de NASCAR Coca-Cola 600) doet op dezelfde dag. Kurt Busch was in 2014 de laatste coureur die dat deed.

Hendrick verzamelde in zijn loopbaan als teameigenaar maar liefst 291 NASCAR Cup-overwinningen, waarvan 10 tijdens de Brickyard 400 op de Indianapolis Motor Speedway. "De kans om Kyle te steunen in samenwerking met een partij als Arrow McLaren in een van de grootste races ter wereld is uniek", zegt hij. "We zijn racers pur sang. We geven Kyle het beste materiaal zodat hij de tijd heeft om zich voor te bereiden op zo'n grote uitdaging. Het wordt heel speciaal om als teameigenaar met een Chevorlet mee te doen in de Indy 500. Alle sterren stonden goed om deze deal rond te krijgen, dit moest gewoon gebeuren. We kijken er enorm naar uit om dit goed aan te pakken en kijken uit naar de samenwerking met Zak [Brown, McLaren CEO] en zijn organisatie."

Larson is een veelzijdige coureur. Hij doet regelmatig mee aan grote Sprint Car-wedstrijden en won in 2015 de 24 uur van Daytona met Chip Ganassi Racing. In 2022 schreef hij de Daytona 500 op zijn naam. "Dit is een geweldige kans voor mij", zegt Larson, die op Indianapolis Motor Speedway al drie keer de Bryan Clauson Classic (een herinneringsrace voor wijlen drievoudig Indy 500-starter Bryan Clauson) op zijn naam schreef. "Het is altijd een droom geweest om de Indy 500 te rijden en dit wilde ik al heel lang, nog voordat ik ging rijden in Sprint Cars. Ik ben alle partijen enorm dankbaar en kijk er - ondanks dat het nog anderhalf jaar duurt - heel erg naar uit."

Arrow McLaren SP komt dit jaar met vier auto's aan de start in de Indy 500. Pato O'Ward, Felix Rosenqvist en Alexander Rossi zijn de vaste coureurs, voormalig Indy 500-winnaar Tony Kanaan voegt zich bij het drietal voor het kroonjuweel van het IndyCar-seizoen.