NASCAR-kampioen Johnson vanaf volgend seizoen in IndyCar

De 44-jarige Johnson heeft sinds 2002 voltijds gereden in NASCAR en heeft 83 races gewonnen en evenaarde het record door maar liefst zeven kampioenschappen te winnen. Hij zegt zijn huidige werkgever Hendrick Motorsports na dit seizoen vaarwel om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen in IndyCar. “Ik zal de komende negen weken voluit genieten van mijn NASCAR-carrière”, schreef Johnson in een tweet. “Het is spijtig dat het ten einde komt, maar ik ben blij met mijn toekomstige samenwerking met Chip Ganassi Racing in IndyCar.”

De coureur gaat bekijken of hij volgend seizoen de races op de reguliere circuits en stratencircuits kan gaan rijden, het zou gaan om een tweejarig contract met CGR Racing. Ganassi komt eveneens uit in NASCAR, het is dus niet uitgesloten dat Johnson op enig moment nog weer in actie zal komen in die klasse.

Eerder dit jaar kwam Johnson in actie tijdens de pre-season test van IndyCar op COTA, ook reed hij al eens op de road course van Indianapolis met een IndyCar. Dat smaakte – zo verklaarde hij destijds – naar meer. Johnson heeft niet veel ervaring in formulewagens, maar in 2018 ruilde hij op het circuit van Bahrein van wagen met voormalig F1-wereldkampioen Fernando Alonso.