De mooiste dag uit mijn carrière: Indy-coureur Rinus van Kalmthout

Datum: 15 oktober 2019

Plaats van handeling: Mid-Ohio Sports Car Course

Wat vooraf ging: Als Rinus van Kalmthout op die bewuste oktoberdag voor de tweede keer in een IndyCar stapt, heeft de Hoofddorper al een heel traject achter de rug. Want om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoort een 19-jarig talent uit Europa niet gewoon in de Formule 3 te rijden, op weg naar de Formule 1? Van Kalmthout niet. Na kartsuccessen en een uitnodiging voor de US Open wordt VeeKay - zoals hij in The States door het leven gaat - gescout voor The Road to Indy. Het toekomstperspectief is daarin rooskleuriger dan in Europa, het vooruitzicht van een 'scholarship' financieel zeer interessant. En dus trekt de racegekke familie vol goede moed naar Amerika, 'living the American dream'.

Het is een keuze die de familie geen windeieren zal leggen. Van Kalmthout gaat gezwind door de juniorklassen en neemt talloze bekers mee naar huis. Maar waarom kiest hij dan niet voor één van die zegetochten als zijn 'mooiste dag'? "Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel", reageert hij tegenover Motorsport.com. "Die overwinningen hebben mij allemaal naar dat ene moment in Mid-Ohio gebracht. Die dag was een direct gevolg van de behaalde overwinningen en is mij daardoor ook meer waard dan alle overwinningen bij elkaar." Dat laatste klinkt misschien vreemd voor een sportman, die wil immers altijd winnen. Maar vreemd is het niet. Van Kalmthout is maar met één doel naar Amerika gegaan: doorbreken op het hoogste niveau, in de IndyCar Series. En daarvoor is die vijftiende oktober nou eenmaal van cruciaal belang gebleken.

Voordien heeft Van Kalmthout al wel een eerste stap gezet. Met een eerste IndyCar-test koerst hij af op een parttime-zitje voor 2020 bij Ed Carpenter Racing. Of zoals hij het zelf uitlegt: "Even helemaal terug naar het begin: ik was gewoon in Nederland in de tuin aan het voetballen met mijn neefje. Toen riep mijn vader mij ineens binnen. Hij vertelde dat ze hem van Carpenter hadden gebeld en dat ze me wilden hebben voor een eerste IndyCar-test in Portland. Die test ging op zich goed, ik zat er prima bij. Daarna gingen we samen aan de slag voor een parttime stoeltje voor 2020, ik zou alleen de road courses doen. Maar op een gegeven moment kreeg ik via mijn manager te horen dat ze me nog een tweede keer in de auto wilden hebben, de bewuste test in Mid-Ohio dus. Ze wilden een andere kant van mij zien. Want Portland is best een 'safe' circuit, maar Mid-Ohio is echt heel 'tricky.'"

Wat er op de dag zelf gebeurde: Van Kalmthout gaat vanzelfsprekend op de uitnodiging in en verschijnt de vijftiende keurig met zijn vader en moeder op het circuit. Die dag moet het gebeuren, tijd om te imponeren. "Dat is zo'n lekker gevoel hè, dat valt haast niet uit te leggen. Je komt 's ochtends het circuit op, de auto staat al klaar en alle mensen zijn er speciaal voor jou. Dan komt het moment om jezelf te bewijzen." Het zou voor menigeen verlammend werken, de druk staat immers vol op de ketel. Maar niet voor Van Kalmthout. "Ik wist in mijn achterhoofd natuurlijk wel dat er druk op stond, maar daar was ik eerlijk gezegd niet mee bezig. Ik was ook niet echt zenuwachtig. Ik zat lekker in m'n vel en wilde gewoon het beste van mezelf laten zien."

Dat lukt alleraardigst. Het testprogramma wordt naar wens afgewerkt en de genoteerde tijden zorgen voor tevredenheid. Ook bij vader en moeder die gewapend met een stopwatch op de tribune zitten. Moeder klokt, vader kan de doorgegeven tijden amper geloven. Het leidt tot een vermakelijke anekdote: "Flikker die stopwatch maar weg, want dat kan nooit", klinkt het op de verlaten tribune door vader Van Kalmthout. Maar het kan wel, de tijden kloppen. "Haha ja, dat was ook op die dag inderdaad", reageert Rinus lachend. Er gaat meteen een belletje rinkelen. "We hadden wat extra rubber van Firestone gekregen en gooiden er een set nieuwe banden op. Ik ging daarop meteen hard, extreem hard. Toen ik uit de auto stapte, geloofde ik die tijden zelf ook niet. Ik schrok er eigenlijk een beetje van, dat waren rondetijden waar ik vooraf alleen maar van gedroomd had."

VeeKay stapt dus met een grote glimlach uit zijn bolide en het enthousiasme blijkt wederzijds te zijn. Teamleden zijn onder de indruk van dat jonge ventje uit Nederland, de teambaas staat erbij en ziet dat het goed is. Hij heeft voor IndyCar-begrippen een bijzonder talent in handen. "Ed [Carpenter] laat zijn emoties als persoon nooit echt zien. Dat zit gewoon niet zo in hem. Maar op dat moment stond hij te lachen en stak hij zijn duim naar mij op. Dat was voor mij al genoeg. De engineers en monteurs waren ook superblij, de rijderscoach stond zelfs te springen. Dan rij je na afloop toch wel lekker van het circuit af." Of zoals Van Kalmthout de dag met een glimlach samenvat: "Het was een ideale dag, ik heb op een lastig circuit laten zien dat ik ballen van staal heb."

VIDEO: Een ronde onboard met Van Kalmthout tijdens de beslissende IndyCar-test

Hoe het daarna verderging: Na de test is het enthousiasme groot, maar weet Van Kalmthout nog niet meteen waar hij aan toe is. Dat wordt een dag later duidelijk. "Die dag reden we van Mid-Ohio naar Indianapolis en hadden we een afspraak in het kantoor van Ed Carpenter." Nou ja, een afspraak? Voordat iedereen goed en wel zit, wordt de boodschap al verkondigd. "Zonder dat wij er klaar voor waren, zei hij al ‘we willen je fulltime hebben’. Mijn vader zat op dat moment nog niet eens in het kantoor, dus ik dacht echt 'wat is dit nou joh’. Ik schrok er eerlijk gezegd een beetje van. Ik had het ook niet verwacht, alleen gehoopt. Daarna heb ik Ed volgens mij een uur lang alleen maar bedankt. Want ja, dit is de best mogelijke kans die je aan het begin van je carrière kunt krijgen."

Bij Van Kalmthout senior voert euforie eveneens de boventoon vanaf het moment dat hij het goede nieuws verneemt. "Mijn vader is sowieso een heel enthousiast persoon", reageert Rinus met een lach. "Maar op dat moment stond hij echt te springen. Hij was zo trots, dat was echt geweldig om te zien. Een heerlijk gevoel." Het is voor beide mannen - of eigenlijk voor de hele familie - een bekroning van jarenlang werken en investeren. De keuze om vol voor Amerika te gaan, is de juiste gebleken. "Het was daardoor ook een moment van verlichting, er viel een enorme last van mijn schouders. Al die jaren doorbijten, werd beloond. Mensen zien natuurlijk alleen maar de leuke dingen, maar er zijn ook heus wel mindere tijden geweest. Maar goed: het heeft zich uiteindelijk allemaal uitbetaald met dat fulltime-zitje, daar ging het om."

Het debuutseizoen in de IndyCar Series moet vanzelfsprekend het volgende hoofdstuk worden. Aan dadendrang en ambitie geen gebrek, maar het coronavirus gooit nog roet in het eten. Door COVID-19 is zijn debuut uitgesteld tot 6 juni. "Tja, het duurt inderdaad langer dan gepland voordat het verhaal echt verdergaat. We hebben gelukkig al wel kunnen testen, op de Texas Motor Speedway, Sebring en COTA. Die tests gingen goed, ik was eigenlijk overal snel. Als het seizoen al was begonnen, had ik er denk ik best goed voorgestaan. Maar dat perspectief blijft natuurlijk overeind, ik zie dit oponthoud vooral als een kans om nog fitter het eerste seizoen in te gaan." Om te knallen als het weer mag dus, met het succesverhaal van die vijftiende oktober in het achterhoofd.

VIDEO: Van Kalmthout nog voor corona over zijn ambities in de IndyCar Series