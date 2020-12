Montoya outsider voor Indy 500 2021? "Hij was onze eerste keuze'

Montoya trok in 2005 van Williams naar McLaren in de Formule 1, maar de verstandhouding met toenmalig McLaren-teambaas Ron Dennis was al snel zoek. In 2006 vertrok Montoya halverwege het seizoen met slaande deuren bij het team. Zo'n 15 jaar later is de Colombiaan weer terug bij McLaren, maar dan bij de IndyCar-tak van het team, Arrow McLaren SP. McLaren wilde een derde wagen inzetten in de Indy 500, zoals het dat ook al deed in 2020 voor Fernando Alonso. Alonso zal in 2021 niet kunnen deelnemen door zijn verplichtingen bij Renault en dus kiezen CEO Brown en IndyCar-chef Gil de Ferran voor een andere veteraan om de vaste rijders Patricio O’Ward en Felix Rosenqvist bij te staan: Juan Pablo Montoya.

Montoya is natuurlijk niet de eerste de beste, want het was juist zijn overwinning in de Indy 500 van 2000 met Ganassi die het pad effende naar de Formule 1. In 2015 won hij bij zijn derde poging de race doodleuk opnieuw voor Penske. Zijn deelname in 2017 is voorlopig zijn laatste IndyCar-start, maar daar komt dus verandering in voor de 45-jarige Montoya. De laatste jaren bracht hij door met Penske in het IMSA-kampioenschap, maar dat Acura-project loopt ten einde en dus was McLaren er snel bij om de Colombiaan in huis te halen.

"We zijn altijd al fans geweest van Juan Pablo Montoya , zoals iedereen denk ik", vertelde Brown aan onder meer Motorsport.com. "Hij is wellicht een van de meest natuurlijk begaafde racers die we hebben gezien. Hij heeft uiteraard geschiedenis met McLaren en heeft van de handvol deelnames aan de Indy 500 er twee gewonnen. Hij reed voor mijn team United Autosports in Le Mans enkele jaren geleden, dus ik had toen al de kans om met hem te werken. Toen we een ervaren kracht met een grote naam zochten om onze twee jongere rijders bij te staan, was hij de eerste en enige keuze, dus dat was snel duidelijk."

Montoya stond al langer op de radar van McLaren. In 2019, toen Alonso er niet in slaagde om zich met het team te kwalificeren voor Indianapolis, was het oorspronkelijk de bedoeling om met twee wagens aan de start te komen, waaronder één voor Montoya. "Ik heb in 2019 geprobeerd om Juan Pablo voor ons te laten racen, maar hij stond toen nog onder contract [bij Penske] en mocht niet racen", verklapt Brown. "Dit was dus de tweede poging om hem met ons deel te laten nemen aan de Indy 500 en omdat hij nu einde contract was, lukte het dit keer wel."