Miscommunicatie dwarsboomt VeeKay: “Klein detail, grote gevolgen”

Rinus van Kalmthout kende dit jaar een ijzersterke start van zijn tweede seizoen in de IndyCar Series. De Nederlander pakte op het Grand Prix-circuit van Indianapolis zijn eerste IndyCar-zege en voegde daar in Detroit ook nog een tweede plek aan toe. De tweede seizoenshelft zit echter vol pech en tegenslag voor de geboren Hoofddorper. Het begon met een val tijdens een trainingsrit waardoor hij de race op Road America – uitgerekend een van zijn lievelingscircuits – moest overslaan. In Mid-Ohio maakte de coureur van Ed Carpenter Racing zijn rentree, maar waar hij in de eerste seizoenshelft de finishes in de top-tien nog aan elkaar reeg, daar moet ‘VeeKay’ in de tweede seizoenshelft steevast genoegen nemen met minder.

Gifbeker moet helemaal leeg

Ook afgelopen weekend op het circuit van Laguna Seca zat het Van Kalmthout weer niet mee. Het befaamde circuit in Californië bleek de achilleshiel van Ed Carpenter Racing, waardoor ook Van Kalmthout er maar moeilijk potten kon breken. In de kwalificatie werd de inwoner van Florida ook nog eens geplaagd door een probleem met het gaspedaal, waardoor de 21-jarige coureur vanaf de 24ste startplek opnieuw een inhaalrace te wachten stond.

In de race over 95 rondjes verliep die inhaalrace voor VeeKay aanvankelijk nog best aardig. De ECR-coureur koos voor een aanvallende strategie en knokte zich knap een weg richting de top-tien. In de slotfase van de race werd al het harde werk echter teniet gedaan. In de aanloop naar zijn laatste pitstop dacht Van Kalmthout dat hij in de 66ste ronde naar binnen werd geroepen voor een bandenwissel en een nieuwe lading brandstof, maar dat bleek een miscommunicatie. De monteurs van Ed Carpenter Racing hadden hun coureur namelijk pas vijf ronden later binnen verwacht, waardoor kostbare tijd en plekken verloren gingen.

“Klein detail, grote gevolgen”, liet VeeKay achteraf weten. “Ik ben de pitstraat ingereden zonder dat het team daarvan op de hoogte was. Over de boordradio hoorde ik een bepaalde, vertrouwelijke tekst waarop ik dacht dat het mijn beurt was om naar binnen te komen. Dat bleek niet zo te zijn. Ik had dit kunnen checken.”

"Na drie stops streed ik mee voor plaats elf. Helaas volgde de pitstop die geen pitstop bleek"

Een achttiende plaats was uiteindelijk het eindresultaat voor Van Kalmthout, die daarmee een sterke inhaalrace in opnieuw een moeizaam weekend niet beloond zag worden. “We wisten van tevoren dat Laguna Seca geen gemakkelijk weekend zou worden voor ons. In de kwalificatie op zaterdag zat het tot overmaat van ramp flink tegen, met een haperend gaspedaal. Vanaf startplaats vierentwintig is het altijd lastig, maar we gingen er vandaag vol voor. Na een korte eerste stint hebben we besloten om voor een vierstopper te gaan. Die werkte, want na drie stops streed ik mee voor plaats elf. Helaas volgde de pitstop die geen pitstop bleek.”

VeeKay wil seizoen in stijl afsluiten

Ondanks de recente tegenslagen laat Van Kalmhout de schouders niet hangen. De Nederlander hoopt komend weekend nog één keer te kunnen vlammen en het seizoen in de staten van Long Beach alsnog on a high af te kunnen sluiten: “Het is lastig om zoveel tegenslag te verwerken, maar ik ben ervan overtuigd dat Ed Carpenter Racing en ik tijdens de seizoensfinale van komend weekend voor een mooi slot kunnen zorgen. We gaan er nog één keer voor de volle honderd procent voor, om dit seizoen in ieder geval met een mooi resultaat te beëindigen.”

Ondanks zijn achttiende plek heeft VeeKay wel nog een plaats gewonnen in het kampioenschap. Met nog één race voor de boeg bezet de 21-jarige Nederlander nu de elfde positie. Zijn achterstand op de tiende plaats van Alexander Rossi bedraagt slechts een puntje.