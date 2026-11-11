IndyCar
Mick Schumacher ziet af van polsoperatie voor IndyCar-seizoen 2027
In plaats van een operatie kiest Schumacher voor een conservatievere behandeling en fysiotherapie
Heiko Stritzke
Gepubliceerd: 11 nov 2026, 08:07
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Mick Schumacher begint aan zijn tweede IndyCar-seizoen zonder een operatie aan zijn linkerpols te ondergaan. Hij kiest er in plaats daarvan voor om door te gaan met conservatieve behandeling en fysiotherapie.
De Duitse coureur, die voor het seizoen 2027 is overgestapt van Rahal Letterman Lanigan Racing naar Meyer Shank Racing, kampte al sinds de openingsronde van het jaar in St. Petersburg met het probleem.
Na een kettingreactie met meerdere auto's, veroorzaakt door Sting Ray Robb in de openingsfase van de race, brak er een klein botfragment in zijn pols af toen het stuur met geweld terugsloeg.
Hoewel een chirurgische ingreep op verschillende momenten tijdens het seizoen waarschijnlijk leek, besloten Schumacher en zijn medische team uiteindelijk voorlopig af te zien van een operatie.
Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing
Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images
"Het belangrijkste is echt om een operatie te vermijden", legde hij uit. "We hebben dus veel fysiotherapie gedaan en intensief gewerkt om het onder controle te krijgen. Na meerdere MRI's kwamen we tot de conclusie dat het beter is om nog een jaar zonder operatie door te gaan."
Hoe ernstig het ongemak in de cockpit is, hangt sterk af van het weggedrag van de auto. Op circuits waar vloeiende stuurbewegingen nodig zijn, blijven de symptomen minimaal.
"Alles wat de hand ontziet, is volkomen normaal en helemaal in orde. De snelle, schokkerige bewegingen zijn de bewegingen die meestal pijn doen aan de pols. Ik voelde het het hevigst wanneer de achterkant relatief los was", beschreef hij.
Deze fysieke dynamiek kan heel goed verklaren waarom Schumachers rookieseizoen enkele van zijn sterkste prestaties op ovals opleverde. Omdat die banen nauwkeurige, afgemeten inputs vereisen in plaats van abrupte stuurcorrecties, heeft de blessure daar mogelijk minder problemen veroorzaakt.
Tijdens de zes ovalraces in Phoenix, Indianapolis, St. Louis, Nashville en Milwaukee pakte hij 97 punten, kwalificeerde hij zich als vierde in zowel Phoenix als Milwaukee en verdiende hij de onderscheiding Indianapolis 500 Rookie of the Year.
Hoewel een toekomstige operatie een optie blijft als zijn toestand tijdens het seizoen 2027 verslechtert, richt Schumacher zich volledig op zijn aanstaande overstap naar Meyer Shank Racing.
"We zullen volgend jaar gewoon zien of het goed blijft of niet", zei hij. "Als het erger wordt, moeten we dan opereren."
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