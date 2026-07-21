Schumacher boekt beste IndyCar-resultaat met achtste plaats in Nashville

Met een toonbeeld van geduld, racecraft en snelle aanpassing aan ovals leverde Mick Schumacher de sterkste prestatie uit zijn jonge IndyCar Series-carrière, met een achtste plaats in de Borchetta Bourbon Music City Grand Prix op Nashville Superspeedway.

De 27-jarige Duitse rookie, achter het stuur van de #47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, sneed systematisch door het veld op de 1,33 mijl lange betonnen oval en pakte zijn eerste top 10-finish in de serie.

Gestart vanaf de 16e plaats op de grid liet Schumacher al vroeg een indrukwekkend tempo zien en klom hij gestaag naar de strijd om een plek in de top 10. Hij bracht een aanzienlijk deel van de 225 ronden tellende race door met een positie zo hoog als zesde.

Toen de laatste herstart van de dag kwam, stond Schumacher als zesde opgesteld en raakte hij verwikkeld in een fel duel over meerdere ronden met Scott McLaughlin van Team Penske. Hoewel hij uiteindelijk als achtste over de streep kwam, betekende de race een belangrijke mijlpaal in zijn debuutseizoen.

"Ik had het niet zonder het team kunnen doen," zei Schumacher. "De pitstops waren de hele dag geweldig. We wisten na FP2 dat we een goede auto hadden en we hebben die gewoon aan het werk gezet. Ik denk dat we heel trots kunnen zijn op alles wat we dit weekend hebben gedaan. Hopelijk komen er nog veel meer van zulke momenten."

Ondanks het vieren van zijn beste resultaat uit zijn carrière merkte de voormalige Formula 1-coureur op dat zijn #47-machine de potentie had voor nog meer.

"Qua tempo hadden we zeker hoger moeten eindigen," zei Schumacher. "Ik denk dat de auto zo goed was dat we echt hoger hadden kunnen staan dan dat. Het was alleen lastig om in te halen en ik voelde me soms een beetje los."

Schumachers prestatie is des te opmerkelijker gezien zijn achtergrond. Hij begon aan het seizoen 2026 als de meest onervaren coureur in het veld wat betreft ovalraces, en Nashville was pas zijn vierde ovalrace uit zijn carrière - en de allereerste oval waarop hij geen eerdere testtijd had gekregen voordat de training begon.

Ondanks die steile leercurve voelde Schumacher zich al vroeg in het weekend op zijn gemak op de 1,33 mijl lange betonnen oval, met de vierde snelste ronde in de laatste training van zaterdag. Het sterke optreden onderstreepte een intrigerende trend in zijn debuutseizoen: zijn hoogste startposities en beste racefinishes kwamen allemaal op ovalcircuits (op Phoenix Raceway kwalificeerde hij zich met een voorlopig beste seizoensresultaat als vierde).

Het navigeren door 225 ronden in krap, snel verkeer vereiste constante communicatie vanaf de pitmuur. Schumacher prees al snel de begeleiding die hij de hele middag kreeg van spotter Jeff Troyer en sporting director Ryan Briscoe.

"De open communicatie die we de hele race met het team hadden, was zo goed," zei Schumacher. "Jeff en Ryan op de stand die me de hele race coachten, was goed."

Het resultaat leverde Schumacher een opsteker op in de kampioenschapsstand, waardoor hij één plek steeg naar de 24e plaats algemeen met 132 punten. Belangrijker nog: het zette een duidelijke maatstaf neer voor wat het team in de slotfase kan bereiken.

"Zo hoort het weekend te verlopen en dat zie je," zei Schumacher. "Wanneer we een clean weekend hebben, is dit het soort finish – een top 10-positie – dat we consequent kunnen verwachten, zo niet hoger. Ik ben gewoon heel trots op het team. We moeten gewoon op dat momentum voortbouwen en dat tot het einde van het jaar doen."