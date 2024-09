Michael Andretti treedt terug als CEO van Andretti Global

De inmiddels 61-jarige oud-coureur Michael Andretti begon Andretti Global in 2002, als een investering in het CART-team Forsythe-Green Racing. In 2009 werd Andretti volledig eigenaar van het team en werd het omgedoopt tot Andretti Autosport en later Andretti Global. Dat bedrijf is inmiddels niet alleen meer actief in de IndyCar Series, maar ontplooit ook activiteiten in onder andere Formule E, Extreme E en IMSA. Ook deed het team een – tot dusverre vergeefse – poging om de Formule 1 in te komen.

Andretti trekt zich nu dus terug als CEO van de onderneming en draagt zijn rol over aan Dan Towriss. Die zakenman is eigenaar van Group 1001, een grote investeerder in Andretti Global. "Michael's doel was om over te stappen naar een meer strategische rol bij Andretti Global en zich minder te richten op de operationele kant van het raceteam", valt te lezen in een verklaring van het autosportbedrijf. "Michael en Dan Towriss hebben nauw samengewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe structuur, een die Michael graag vorm ziet krijgen onder leiding van Dan."

Zoals gemeld vertrekt Andretti niet helemaal bij 'zijn' team. "Michael blijft betrokken en zal blijven dienen als strategisch adviseur en belangrijke ambassadeur. In de komende weken, nadat Michael en Dan de gelegenheid hebben gehad om met het team te spreken, zullen we meer kunnen vertellen", aldus de verklaring.

Towriss was in 2021 een van de drijvende krachten achter de poging van Andretti om de Formule 1 te betreden. Aanvankelijk leek het erop dat de Amerikanen Sauber zouden overnemen, maar die deal klapte. Vervolgens probeerde het met hulp van Cadillac – onderdeel van GM – om met een eigen team de koningsklasse te betreden, maar dat werd door de Formule 1-organisatie en -teams tegengehouden.