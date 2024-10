Michael Andretti: Terugtreden als teameigenaar "is geen afscheid"

Michael Andretti is grondlegger van Andretti Global en heeft dat bedrijf in de afgelopen decennia doen uitgroeien tot een omvangrijke autosportorganisatie, actief in tal van raceklassen. Op 28 september maakte het bedrijf bekend dat de 62-jarige oud-coureur (en zoon van racelegende Mario Andretti) per direct zijn taken als CEO zou overdragen aan zakenman Dan Towriss, investeerder in Andretti Global.

In een open brief aan het personeel en de fans van Andretti Global benadrukt de Amerikaan dat zijn vertrek geen afscheid is: "Ik ben als racer geboren", aldus Andretti. "Van jongs af aan kende ik niets anders dan dit jachtige leven. Als "zoon van" – zij het een trotse – lag de lat hoog en vanaf het moment dat ik het gaspedaal heb ingetrapt, heb ik nooit meer getwijfeld. Ik stopte voor niets om het succes na te jagen. Ik reed uit passie en liefde voor de sport, maar won uit angst om te verliezen. Mijn vaders jeugddroom werd mijn lot en samen bouwden we een nalatenschap en een familiebedrijf."

Ongekend niveau

"Toen mijn dagen als coureur voorbij waren, zette ik mijn zinnen op het creëren van een omgeving die toekomstige coureurs zou inspireren om sneller te gaan dan ikzelf", vervolgt Andretti. "Ik geloof dat ik, samen met de hulp van vele zeer gekwalificeerde en gepassioneerde teamleden, in staat ben geweest om precies dat te doen. De afgelopen twintig jaar heeft ons team de hoogste pieken en de laagste dalen gekend. We zijn wereldwijd gegroeid tot een niveau dat volgens mij ongekend is in de autosport en we hebben een aantal van de beste talenten in de racerij met trots de badge met het Andretti-logo zien dragen."

Andretti komt vervolgens tot de reden van zijn vertrek. "Veel van mijn beste herinneringen zijn aan het roer van deze organisatie ontstaan en ik ben enorm trots op wat we hebben opgebouwd. Maar decennialang op volle toeren draaien gaat niet zonder opofferingen en na veel nadenken en reflectie in de afgelopen maanden, ben ik tot het besluit gekomen een stap terug te doen. Ik had al een dagelijkse leidinggevende rol nog voordat ik uit de raceauto stapte. Het is nu tijd om het stokje over te dragen aan mijn partner en vriend Dan Towriss. Ik neem deze beslissing voor mezelf, mijn familie en dit team. Ik weet dat het voor velen een schok is, vooral voor jullie, de fans, mijn tweede familie."

Michael Andretti (r), Dan Towriss (m) en Mario Andretti (l) Foto door: Andretti

"Ik ga niet weg"

"Velen van jullie hebben me zien opgroeien of zijn naast me opgegroeid. Welke stappen we als team ook hebben genomen, jullie hebben ons altijd gesteund. Ik voel me vereerd dat ik word beschouwd als een rolmodel en een vriend. Ik dank jullie voor jullie levenslange steun en, in sommige gevallen, jullie eerlijkheid. Maar ik ga niet weg, ik zal in dienst blijven als adviseur van het team en zal beschikbaar zijn om te helpen waar ik kan. Je zult me misschien minder op het circuit zien, maar weet dat mijn passie voor de sport en mijn steun voor ons team en zijn mensen onwrikbaar zullen blijven."

Andretti zal ook betrokken blijven bij de pogingen van de organisatie om toe te treden tot de Formule 1, de raceklasse waarin zijn vader wereldkampioen werd en hijzelf één seizoen (in 1993 voor McLaren) reed. Een eerdere poging om Sauber over te nemen kwam niet van de grond en een recent bod om als nieuw, elfde team in te stappen werd door de FIA geblokkeerd. Andretti Global heeft de ambitie om in F1 actief te zijn echter niet opgegeven.