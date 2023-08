Meyer Shank Racing laat Lundqvist IndyCar-debuut maken in Nashville

De spectaculaire crash van Simon Pagenaud tijdens een training voor de IndyCar-race op het circuit van Mid-Ohio laat nog altijd zijn sporen achter bij de Fransman. Hij moest de race in Ohio laten schieten wegens klachten die kunnen wijzen op een hersenschudding, waarna hij ook de raceweekenden in Toronto en Iowa moest laten schieten. In Canada nam IMSA-coureur Tom Blomqvist de honneurs waar, in de overige races stapte Conor Daly in bij Meyer Shank Racing. Die renstal heeft voor het stratencircuit van Nashville echter een andere oplossing in petto door Linus Lundqvist de kans te geven. De Zweed mag zodoende zijn IndyCar-debuut maken in de bolide met startnummer 60.

"Dit is een moment waar ik al sinds de start van mijn carrière van droom. Het vooruitzicht van mijn IndyCar-debuut is spannend, maar ik ben Meyer Shank Racing enorm dankbaar voor deze kans", zegt de 24-jarige coureur, die in 2022 Indy NXT-kampioen werd en destijds de race in Nashville vanaf pole won. "Het wordt een ongelofelijke ervaring, maar ook de grootste uitdaging van mijn leven. Na een jaar langs de zijlijn is het in ieder kampioenschap uitdagend om tegen het einde van het seizoen te debuteren, laat staan in IndyCar door de straten van Nashville. Er is weinig voorbereidingstijd, maar ik denk dat de spanning van het moment daar iets van goedmaakt."

Lundqvist heeft in 2023 slechts vier races gereden - allen in de Scandinavische Porsche Carrera Cup - maar wel heeft hij vast wat IndyCar-ervaring opgedaan met diverse tests. Hij testte voor Andretti Autosport in Indianapolis, Rahal Letterman Lanigan Racing op de oval van Texas en voor Ed Carpenter Racing op Sebring. Hoewel zijn ervaring dus vrij beperkt is, kan Lundqvist wellicht wel profiteren van de kennis van zijn zeer ervaren teamgenoot, viervoudig Indy 500-winnaar Helio Castroneves. "Het gaat enorm handig zijn om naast Helio te werken, een van de absolute legendes van deze sport", aldus de debutant. "Tot slot wil ik Simon een spoedig herstel wensen. Hoewel ik me volledig bewust ben van alles wat ik dit weekend moet leren, ga ik mijn best doen om hem en alle anderen in het team trots te maken in Nashville."