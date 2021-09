Meyer Shank herenigt Pagenaud en Castroneves als teamgenoten

Na het debuut in de Indy 500 van 2017 heeft Meyer Shank Racing haar activiteiten in de IndyCar gaandeweg steeds verder uitgebreid. Via een deeltijdscampagne in 2018 en 2019 werd in 2020 voor het eerst een volledig seizoen afgewerkt, om in 2021 bij enkele races ook een tweede auto in te zetten. Jack Harvey stond iedere race die Meyer Shank in de IndyCar afwerkte aan de start met de auto met startnummer 60, terwijl Helio Castroneves dit jaar parttime in de auto met nummer 06 reed. Zijn eerste race voor het team, de Indy 500, wist hij direct te winnen.

Castroneves werd in een eerder stadium al bevestigd voor een volledig IndyCar-seizoen bij Meyer Shank in 2022. Ook was al duidelijk dat Harvey uit kon kijken naar een nieuwe werkgever, maar het was nog niet bekend wie hem zou vervangen. In de zoektocht is Meyer Shank uiteindelijk beland bij Simon Pagenaud. De ervaren Fransman heeft net zijn tiende seizoen in de klasse achter de rug en komt over van Team Penske. Bij dat team was Pagenaud tussen 2015 en 2020 al teamgenoot van Castroneves, die alleen in de eerste drie seizoenen van die samenwerking een volledig programma afwerkte. De verwachting is dat Pagenaud niet alleen IndyCar gaat rijden voor Meyer Shank, maar dat hij ook ingezet gaat worden door het team in de endurance-races in het IMSA.

“Dit is een spannende tijd in mijn carrière. MSR heeft met het winnen van de Indy 500 bewezen dat het een sterke organisatie is en de samenwerking tussen Helio en mijzelf gaat het team in 2022 en daarna helpen. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging”, vertelde Pagenaud, de IndyCar-kampioen van 2016 en Indy 500-winnaar van 2019. Teameigenaar Mike Shank vult aan: “Volgend jaar wordt een belangrijk jaar voor MSR en ik denk dat we met Simon en Helio een zeer sterke line-up hebben”, zei hij. “We willen graag een programma hebben dat consistent competitief is met de kans om te vechten voor zeges en podia, ongeacht waar we rijden. Deze line-up gaat ons daarbij helpen.”

Het vertrek van Pagenaud bij Team Penske zorgt ervoor dat die renstal een vrije plek heeft. Dit jaar zette het team namelijk vier auto’s in, die naast Pagenaud werden bestuurd door Josef Newgarden, debutant Scott McLaughlin en Will Power. Het is nog niet duidelijk of Penske een vervanger gaat zoeken voor de vertrokken Fransman, want mogelijk gaat men terug naar de situatie van tussen 2018 en 2020. Toen zette men drie fulltime auto’s in.