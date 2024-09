McLaughlin wint tweede IndyCar-race Milwaukee, VeeKay knap zevende

Zaterdag racete de IndyCar ook al op de Milwaukee Mile. De eerste race werd gewonnen door Pato O'Ward, terwijl Will Power enkele punten inliep op kampioenschapsleider Álex Palou. De Australiër van Team Penske kreeg vervolgens tijdens de tweede race op zondag een uitgelezen kans om opnieuw een flinke hap uit zijn achterstand te nemen. In de opwarmronden voor de race over 250 ronden werd Palou namelijk getroffen door een elektrisch probleem. De Ganassi-coureur kon uiteindelijk wel van start gaan, maar met 28 ronden achterstand was hij meteen kansloos voor een goed resultaat.

De start leverde vervolgens problemen op voor polesitter Josef Newgarden. De Amerikaan reageerde op het afbreken van de herstart in de vijfde ronde door af te remmen, maar Linus Lundqvist had dat op de vijfde positie niet door. Hij raakte teamgenoot Marcus Armstrong, die Newgarden hierdoor in de muur tikte. Penske-teamgenoot Scott McLaughlin erfde door het incident de leiding en eenmaal goed onderweg zou hij al snel een gaatje van anderhalve seconde slaan richting Power, die de tweede positie had overgenomen. Het tweetal kwam vervolgens verkeer tegen en dat bood Power de kans de aansluiting terug te vinden en om in ronde 44 met succes de leiding over te nemen.

Power vergooit gouden kans om terrein goed te maken

Power behield de leiding tijdens de eerste twee series pitstops en een neutralisatie voor de stilgevallen David Malukas. Tijdens de caution in ronde 113 - Sting Ray Robb was gespind - werd Power in de pits gepasseerd door McLaughlin, terwijl beide coureurs achter de niet gestopte Alexander Rossi en Scott Dixon terechtkwamen. Daar reden ze ook toen de race na de hervatting in ronde 124 vrijwel meteen opnieuw geneutraliseerd werd na contact tussen Graham Rahal en Christian Rasmussen. Bij de daaropvolgende hervatting in ronde 131 liepen de titelkansen van Power een flinke deuk op doordat hij spinde en heel licht met zijn voorvleugel de muur raakte. Hij liep door het voorval een ronde achterstand op, maar belangrijker was dat hij hierdoor een kans misliep om veel punten goed te maken op Palou - en mogelijk zelfs de leiding in het kampioenschap over te nemen.

Het restant van de race leek uit te draaien op een strijd tussen verschillende strategieën, totdat Robb in ronde 229 een nieuwe caution veroorzaakte door in bocht 2 te crashen. Alle auto's in de ronde van de leider kwamen naar de pits, wat Power de gelegenheid gaf zich te ontdoen van zijn ronde achterstand. McLaughlin begon vervolgens als leider aan de sprint naar de finish en ondanks druk van zijn laat naar voren komende landgenoot Dixon hield de Nieuw-Zeelander stand om de overwinning veilig te stellen. Achter Dixon stelde Colton Herta de derde plek veilig, met Santino Ferrucci net als op zaterdag op de vierde plek. Marcus Ericsson werd vijfde, terwijl Alexander Rossi in de slotfase terugviel van de tweede naar de zesde plaats.

Achter Rossi legde Rinus van Kalmthout beslag op de zevende positie. De Nederlander van Ed Carpenter Racing begon vanaf de vijftiende positie aan de race en werkte zich langzaam maar zeker steeds verder naar voren, onder meer door solide pitstops van zijn pitcrew. VeeKay bleef daardoor altijd in de ronde van de leider en hij begon als zesde aan de laatste herstart, maar Ericsson wist hem nog voorbij te steken. Wel eindigde Van Kalmthout met zijn zevende plek voor de vijfde keer in zes races in de top-tien. Kyle Kirkwood eindigde als derde Andretti-rijder op de achtste plek, terwijl Romain Grosjean en Power de top-tien completeerden.

Power liep zodoende wel wat punten in op Palou, die door het grote aantal uitvallers toch nog op de negentiende positie eindigde - ondanks 29 ronden achterstand op winnaar McLaughlin. Dat drietal maakt over twee weken op de oval van Nashville nog kans op de IndyCar-titel. Palou heeft met 525 punten de beste papieren om zijn derde titel veilig te stellen. Power moet een achterstand van 33 punten zien te overbruggen om zelf voor de derde keer kampioen te worden, terwijl McLaughlin met 50 punten achterstand alleen nog een rekenkundige kans heeft op zijn eerste titel.

Uitslag IndyCar Milwaukee - Race 2