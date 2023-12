McLaren vs. Palou: Wat staat er op het spel in rechtszaak?

Alex Palou zou oorspronkelijk na dit seizoen Chip Ganassi Racing verlaten voor een avontuur bij Arrow McLaren in de IndyCar, waar een mogelijkheid tot een overstap tot de Formule 1 naar verluidt tot de opties behoorde. Het leverde echter een zaak met CGR op, waarna Palou, na het behalen van zijn tweede IndyCar-titel, weer een ommezwaai maakte door aan te kondigen dat hij voor 2024 bij CGR blijft - en dus het contract met McLaren niet honoreert. Een rechter van de handelsrechtbank in de zaken- en eigendomsrechtbanken van Engeland en Wales zal beslissen welke schadevergoeding McLaren zal ontvangen na Palou's ommezwaai, waarmee hij zowel zijn rij- als promotiecontracten verbrak die hij had getekend om te racen in de IndyCar en op te treden als reservecoureur van het Formule 1-team.

Juridische documenten die door beide partijen zijn ingediend bij de rechtbank zijn bekeken door Motorsport.com en daaruit blijkt dat Palou zijn contractbreuk niet betwist, maar wel de hoogte van de schadevergoeding die McLaren eist. Palou geeft als reden voor de breuk dat hij 'het vertrouwen had verloren' in wat hij zag als een belofte van een toekomstig F1-racestoeltje, iets wat McLaren als 'ongegrond' bestempelt. Palou had al deelgenomen aan tests in oudere bolides van McLaren, zoals de MCL35M en nam vorig jaar deel aan de eerste vrije training in Austin. Vervolgens stond hij dit jaar in Miami stand-by als reservecoureur. Hij deed dit als onderdeel van een bemiddelingsovereenkomst van de eerdere contractuele ruzie tussen McLaren en zijn huidige IndyCar-team CGR.

In die zaak, die werd behandeld in het Amerikaanse rechtssysteem, behield Ganassi Palou als IndyCar-coureur in 2023 en won hij zijn tweede titel voor het team. Afgezien van verwijzingen naar zijn laatste Ganassi-contract, een driejarige overeenkomst die hij in augustus vorig jaar sloot om de McLaren-splitsing in gang te zetten, maakt CGR op geen enkele manier deel uit van deze rechtszaak. De eisers in deze kwestie zijn McLaren Indy LLC en McLaren Racing Ltd. De gedaagden zijn Palou zelf en zijn Amerikaanse bedrijf ALPA Racing USA LLC, dat zijn diensten als coureur uitvoert.

Palou's team geeft uitleg

In een geschreven verklaring leggen de advocaten van Palou uit: "In 2022, in de overtuiging dat [McLaren] op één lijn zat met zijn ambitie om uiteindelijk op de middellange en lange termijn in de Formule 1 te racen, ging [Palou] een reeks overeenkomsten aan." Zij vervolgen even later: "Uiteindelijk verloor [Palou] het vertrouwen dat [McLaren] echt van plan was om zijn ambitie om in de Formule 1 te racen te ondersteunen en besloot hij om in plaats daarvan met CGR te blijven racen in de Indy Car Series."

Het verweer stelt ook dat 'het echte geschil tussen de partijen de kwestie van de schadevergoeding die [Palou en zijn bedrijf] als gevolg daarvan verschuldigd zijn aan [McLaren]' betreft. Zij beweren: "[McLaren's] schade is onvoldoende gespecificeerd, verkeerd opgevat in een aantal opzichten en enorm opgeblazen." Een ander weetje dat uit het verweer van Palou naar voren komt, is dat zijn CGR-contract hem er niet van weerhoudt om elders een Formule 1-zitje te bemachtigen, mocht die kans zich voordoen.

Foto: Monaco Increase Management Alex Palou testte onder meer namens McLaren F1 op het circuit van Barcelona.

Wat McLaren van Palou eist

Wat er dan in deze juridische kwestie geëist wordt door McLaren? Een schadevergoeding van 23 miljoen dollar. Zij eisen gederfde inkomsten en onkosten met betrekking tot zijn vervanging en stelt dat Palou's ommezwaai heeft geleid tot nieuwe onderhandelingen over de commerciële deal met sponsor NTT Data - die het bedrijf schat op 6,9 miljoen dollar, verdeeld in een jaarlijkse sponsorvergoeding van iets meer dan 3 miljoen dollar en 3,9 miljoen dollar voor aanwezigheid bij drie Formule 1-races ensponsoring van het Indy Series-engineeringcentrum'.

McLaren beweert ook dat het over een periode van drie jaar 1,5 miljoen dollar kwijt zal zijn aan 'teamondersteuning' via sponsoring van motorleverancier General Motors, die naar eigen zeggen afhankelijk is van 'drie fulltime A-level coureurs'. Afgezien van de commerciële deals eist het bedrijf nog eens 7 miljoen dollar aan verwacht prijzengeld, merchandise en sponsoring 'als gevolg van zijn status als tweevoudig IndyCar-kampioen'. Aan de F1-kant schat McLaren dat Palou's kansen met het TPC-programma 3,5 miljoen dollar bedragen - aangezien deze tijd 'anders beschikbaar zou zijn geweest voor verhuur' - en nog eens 2,8 miljoen dollar aan verspilde uitgaven aan 'rijdersondersteuning' voor de TPC-runs, Formule 1-simulator en overige zaken. Tot slot willen zij ook nog een bedrag van 400.000 dollar terugvorderen, dat was betaald als inschrijfbonus, evenals de gerechtskosten.

Het grootste deel van het antwoord van Palou's advocaten - een tiental pagina's van het dossier - is bedoeld om deze claims en cijfers te betwisten. En dit is de crux van deze zaak: na het doornemen van allen punten komen tot een oordeel over wat het uiteindelijke getal moet zijn. Het is aan een rechter om te beslissen wat die uitkomst precies is.