McLaren verschijnt met speciale livery's aan start Indy 500

Het is voor coureurs wereldwijd de droom om de Triple Crown te veroveren. Het gaat daarbij om zeges in de Formule 1-Grand Prix van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans. Enkel Graham Hill slaagde daar tot nu toe in. Toch heeft McLaren als raceteam ook al de Triple Crown binnen. Het team, opgericht door Bruce McLaren, won in 1974 de Indy 500 met Johnny Rutherford, in 1984 de Grand Prix van Monaco met Alain Prost en in 1995 de 24 uur van Le Mans met Yannik Dalmas, JJ Lehto en Masanori Sekiya.

Arrow McLaren, zoals het IndyCar-team van de Britse automaker heet, zal dit jaar met vier bolides aan de start van de Indy 500 verschijnen. Deze zullen, ter ere van het zestigste jubileum van McLaren, een speciale livery krijgen. Drie daarvan zullen de individuele zeges van McLarens Triple Crown representeren terwijl de vierde auto een speciale livery krijgt om deze prestatie te vieren. Deze kleurstellingen zullen zowel bij de Open Test van 20 en 21 april, als alle trainingen, de kwalificatie en de beroemde race zelf gebruikt worden.

Op de Indianapolis Motor Speedway zal Patricio O'Ward in een volledig zwarte livery rijden, ter ere van de F1 GTR die de 24 uur van Le Mans bij haar eerste poging won. De auto met startnummer zes, van Felix Rosenqvist, zal de kleuren van de iconische MP4/2 van Alain Prost dragen, ter ere van zijn zege in de straten van Monaco. Alexander Rossi zal in een volledig papajaoranje, ter ere van Rutherfords zege in de M16C/D, Arrow McLaren Chevrolet deelnemen aan de race. Ten slotte neemt Tony Kanaan namens Arrow McLaren voor het laatst deel aan de Indy 500. De winnaar van de Indy 500 van 2013 rijdt dan met een livery die deze drie prestaties moet eren.

De livery's zullen vrijdag 14 april getoond worden bij de Lifestyle Expo bij de Grand Prix van Long Beach.