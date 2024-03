McLaren slaat slag en verlengt contract van IndyCar-topper O'Ward

Sinds 2020 komt Pato O'Ward uit voor het IndyCar-team van McLaren. Zijn huidige overeenkomst bij het team loopt eind 2024 af, maar inmiddels is duidelijk dat hij ook de komende jaren voor de renstal uitkomt. In de aanloop naar het vijfde seizoen van de samenwerking heeft McLaren bekendgemaakt dat het overeenkomst met de Mexicaan met meerdere jaren verlengd is.

"Ik ben meer dan verheugd dat ik deze deal met het team kan tekenen", zegt O'Ward over zijn verlengde contract. "Ik wil Zak [Brown] en Gavin [Ward], de partners en alle betrokkenen bij dit contract bedanken. Het is fijn dat het rond is voor de start van het seizoen, zodat we ons op het racen en winnen kunnen focussen. McLaren is mijn thuis geworden en ik ben trots dat ik in ieder geval nog enkele jaren in papaja zal racen."

O'Ward maakte in 2018 namens Harding Racing zijn debuut in IndyCar tijdens de seizoensfinale op Sonoma. Daarna volgde een parttime campagne bij Carlin, om in 2020 fulltime in te stappen bij Arrow McLaren. Daar groeide de 24-jarige coureur uit tot een van de toppers in IndyCar met achtereenvolgens een vierde, een derde en een zevende plek in het kampioenschap. Afgelopen seizoen won O'Ward geen races, maar met zeven podiumplaatsen knokte hij zich naar de vierde plaats in de eindstand.

Dat resultaat zorgde ervoor dat O'Ward genoeg punten bijeen had geraapt om een Formule 1-superlicentie aan te vragen. Hij is in 2024 daarom ook een van de officiële reservecoureurs van McLarens F1-team, al neemt hij voorlopig niet plaats in de MCL38. Pas na afloop van het IndyCar-seizoen zal O'Ward zijn werkzaamheden als F1-reserve oppakken.