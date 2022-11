McLaren bevestigt Kanaan voor vierde inschrijving bij Indy 500

McLaren breidt de IndyCar-activiteiten in 2023 uit door het hele seizoen drie auto's in te zetten, nadat die derde auto de afgelopen seizoenen alleen werd gebruikt tijdens de Indy 500. Toch kiest de renstal ervoor om ook volgend jaar een extra auto te laten rijden tijdens de belangrijkste race. Inmiddels is ook duidelijk wie achter het stuur van die bolide kruipt: dat is de zeer ervaren Tony Kanaan, die de Indy 500 in 2013 wist te winnen. De 47-jarige Braziliaan is alweer toe aan zijn 22e Indy 500 op rij en werd vorig jaar nog derde in dienst van Chip Ganassi Racing. Kanaans deelname wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor NTT Data, dat eveneens is overgekomen van Ganassi.

"Ik vind dat ik enorm veel geluk heb dat ik nog een kans krijg om mee te doen aan de Indy 500", laat Kanaan optekenen over zijn Indy 500-deelname met McLaren. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Pato [O'Ward], Felix [Rosenqvist] en Alexander [Rossi] en om voor Arrow McLaren SP uit te komen. De grootste strijd tijdens de race van vorig jaar vocht ik uit met deze drie coureurs, dus het is voor ons allemaal spannend om samen te werken en met elkaar te racen."

Derde auto krijgt NTT Data als hoofdsponsor

NTT Data wordt in 2023 ook de hoofdsponsor van de auto met startnummer 6, die bestuurd gaat worden door Felix Rosenqvist. Naar verluidt heeft het Japanse IT-bedrijf zich voor meerdere jaren aan Arrow McLaren SP verbonden, waarbij de #6 bij tien van de zeventien races in de kleuren van NTT Data gaat rijden. Voor Rosenqvist wordt het een hereniging met de sponsor die in 2019 en 2020 ook op zijn IndyCar-bolide van Ganassi stond. Het logo van het bedrijf komt daarnaast ook op de auto's van Patricio O'Ward en Alexander Rossi te staan.

"Het is een enorme boost voor Arrow McLaren SP dat NTT Data zich bij onze geweldige groep partners voegt", zegt McLaren Racing CEO Zak Brown. "Het is geweldig dat zij de belangrijkste partner van auto met startnummer 6 en een belangrijke sponsor van onze vierde inschrijving voor de Indy 500 worden. Tony Kanaan heeft vorig jaar gewezen dat hij nog altijd met de besten mee kan, dus we kijken uit naar de show die hij in mei met het team gaat opvoeren."