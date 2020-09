McLaren staat open voor IndyCar-zitje Perez

Woensdag raakte bekend dat Perez na dit seizoen moet vertrekken bij Racing Point, donderdagochtend werd bevestigd dat hij plaats moet maken voor Vettel. Perez moet daardoor op zoek naar een nieuw zitje. Voor volgend seizoen lijken enkel Alfa Romeo, Williams en Haas tot de mogelijkheden te behoren.

Perez zelf verkiest alvast een langer verblijf in de Formule 1, maar dan alleen bij een team dat "over het juiste pakket" beschikt. Als dat niet lukt, dan sluit hij een ander kampioenschap niet uit. De Mexicaan liet zich eerder al enthousiast uit over het Amerikaanse IndyCar-kampioenschap en liet weten ooit deel te willen nemen aan de Indy 500.

McLaren-baas Zak Brown vindt het jammer dat Perez zijn zitje voor 2021 kwijt is en zegt dat de deur open staat voor de Mexicaan in de IndyCar. Daar heeft McLaren een programma van twee auto's samen met het team van Sam Schmidt. Gezien de sponsorgelden van Perez zou een uitbreiding naar drie zitjes op financieel vlak geen probleem mogen zijn. "Hij zal wellicht in de Formule 1 blijven, gok ik", zei Brown. "Wellicht bij Haas of Alfa Romeo. Maar als hij interesse zou hebben in de IndyCar, dan zouden we zeker geïnteresseerd zijn om met hem te praten. Ik denk dat hij een geweldige racer is."

In het eerste seizoen van McLaren in de IndyCar lieten rijders Pato O'Ward en Oliver Askew al mooie dingen zien. O'Ward won bijna zijn eerste race op Road America en draait bovenaan mee in het kampioenschap. Het team zette in de Indy 500 een derde wagen in voor Fernando Alonso.

"We hebben momenteel enkel het budget voor twee wagens en zouden meer budget moeten vinden voor drie wagens. We zouden Sergio vandaag dus niet kunnen vastleggen, maar als je de steun ziet die hij doorgaans krijgt en onze commerciële activiteiten daarnaast zet, dat zouden we zeker kunnen bekijken of we iets kunnen regelen."