McLaren rondt koop meerderheidsbelang in Arrow McLaren SP af

Begin 2020 keerde McLaren na vier decennia fulltime terug in de IndyCar Series door een samenwerking aan te gaan met Arrow Schmidt Peterson Motorsports. Daarmee vormde de Britse sportwagenfabrikant Arrow McLaren SP. In augustus werd al bekend dat McLaren na het IndyCar-seizoen 2021 een meerderheidsbelang van 75 procent zou verkrijgen in het team en die transactie is inmiddels afgerond. Het team wordt daardoor onderdeel van de McLaren Racing-organisatie.

Arrow McLaren SP krijgt door een verandering van de organisatorische structuur een nieuwe, vijfkoppige directie die wordt voorgezeten door McLaren Racing CEO Zak Brown. Voormalig teameigenaren Sam Schmidt en Ric Peterson zullen daarin plaatsnemen, net als drie door McLaren benoemde mensen. Taylor Kiel blijft intussen aan als president van de IndyCar-renstal en gaat verantwoording afleggen aan Brown en de directie voor de “algemene operatie en prestaties van het team”.

Sinds McLaren zich voor de start van het seizoen 2020 bij Schmidt Peterson Motorsports voegde, zijn de resultaten van het team steeds beter geworden. In het eerste – door corona ontregelde – seizoen van de samenwerking wist Pato O'Ward een pole-position te pakken en vier keer op het podium te eindigen. Dat was genoeg voor de vierde plek in de titelstrijd. Ook toenmalig teamgenoot Oliver Askew mocht het podium een keer betreden. Een jaar later pakte O’Ward zelfs twee overwinningen en drie andere podiumplaatsen, waarmee hij in de titelstrijd opschoof naar de derde plek. De Mexicaan hield tot de laatste race van het seizoen kans op de titel.