McLaren onthult historische kleurstellingen voor Indy 500

McLaren viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Het jubileum werd in de Formule 1 al gemarkeerd met de naam van de wagen in 2023: de MCL60. Ook in het IndyCar-kampioenschap zal McLaren bij het heugelijke feit en de rijke geschiedenis stilstaan. Het Britse merk komt in de Indianapolis 500 namelijk uit met drie verschillende looks die allemaal herinneren aan een historische McLaren-overwinning van de zogeheten 'Triple Crown': zeges in de Indy 500, de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans.

Het team doet met in totaal vier auto's mee aan de 107e editie van de race. Naast de drie vaste Arrow McLaren-coureurs - Rosenqvist, Pato O'Ward en Alexander Rossi - bestuurt Tony Kanaan eenmalig een vierde McLaren, in wat zijn laatste IndyCar-optreden moet worden. Van de bolides van de vaste drie piloten, springt de oranje-witte Marlboro-kleurstelling het meest in het oog. De kleurencombinatie doet terugdenken aan de succesjaren van onder meer Ayrton Senna, Alain Prost en Niki Lauda. De exacte kleurstelling op de #6 Dallara Chevrolet van Rosenqvist verwijst naar de McLaren MP4-2, waarmee Prost in 1984 de Grand Prix van Monaco won.

O'Ward's #5 is volledig zwart gekleed als een verwijzing naar McLaren's Le Mans-overwinning in 1995. Dat jaar zegevierde de volledig zwarte, door Gordon Murray ontworpen McLaren F1 GTR in handen van Yannick Dalmas, JJ Lehto en Masanori Sekiya. De #7 auto van Rossi is gedrapeerd in papaya en blauw om McLaren's Indy 500-overwinning van 1976 te vieren, waarbij Johnny Rutherford zijn tweede Indy-overwinning behaalde aan boord van de McLaren M16.

"Ik ben er trots op deze iconische herdenkingskleuren te onthullen, ter ere van McLaren's historische Triple Crown-prestatie, voor onze zestigste verjaardag," aldus McLaren CEO Zak Brown. "Ze zien er ongelooflijk uit en ik kan niet wachten om onze jongens op de baan te zien racen."

De drie fulltime coureurs van Arrow McLaren zullen de kleurstelling gebruiken vanaf de open test op 19 en 20 april, de trainingen, kwalificaties en de race op zondag 28 mei.