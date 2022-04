Eind mei staat één van de meest prestigieuze races ter wereld op het programma: de Indy 500. Het is voor de meeste IndyCar-teams hét moment om uit te pakken en dat is precies wat het team van Arrow McLaren SP gaat doen. De renstal trekt speciaal voor de iconische wedstrijd drie nieuwe kleurstellingen van de plank. De wagens van Felix Rosenvist, Pato O'Ward en de opnieuw aangetrokken legendarische coureur Juan Pablo Montoya krijgen allemaal een nieuw jasje en zijn 29 mei dus niet te missen op de baan.

Felix Rosenqvist behoudt de blauw-oranje kleur, maar ruilt zwart in voor donkergroen. Uiteraard staat zijn startnummer #7 duidelijk in het wit op de auto, waardoor de Zweed eenvoudig te herkennen is. De bolide van Pato O'Ward heeft ook een donkergroene kleur, al vinden we deze terug op de rechter sidepod. Het gedeelte dat bij Rosenqvist helemaal groen is, is bij de Mexicaan zwart. Natuurlijk ontbreken ook de vertrouwde blauw-oranje McLaren-kleuren niet op de wagen en is zijn startnummer #5 ook in het wit op de auto geplakt.

McLaren en Juan Pablo Montoya hebben voor het tweede opeenvolgende jaar de handen ineen geslagen. Afgelopen seizoen reed de Colombiaan ook de race op de road course van Indianapolis en de Indy 500. Dit is van beide kanten goed bevallen en dus komt er een vervolg. Montoya gaat opnieuw een poging doen zich te kwalificeren voor de Indy 500 en doet dat in misschien wel de meest opvallende wagen van het drietal. De auto wordt voorzien van een oranje, blauw en donkergroene kleur, maar bij de Colombiaan is er een flinke lading lichtgrijs aan toegevoegd. Zijn startnummer 6 is in het zwart te bewonderen. Montoya won de Indy 500 tweemaal: in 2000 en 2015.

Deze week worden de voorbereidingen op de Indianapolis 500 afgetrapt met een tweedaagse test op Indianapolis Motor Speedway. Elf teams zetten tijdens deze testsessie 32 auto’s in.