McLaren: Hülkenberg hoog op kandidatenlijst voor IndyCar-stoeltje

Na een paar seizoenen genoegen te moeten hebben nemen met een reserverol heeft Nico Hülkenberg de hoop op een fulltime rentree in de Formule 1 opgegeven. De Duitser probeert nu elders aan de bak te komen en zal deze week voor het eerst kennis kunnen maken met een IndyCar-bolide. Op het Barber Motorsports Park zal de coureur uit Emmerik gaan testen namens het Arrow McLaren SP-team.

McLaren heeft voor 2022 met Pato O’Ward en Felix Rosenqvist al twee rijders in dienst, maar de renstal wil het IndyCar-team mogelijk uitbreiden en voor geselecteerde races een derde auto inzetten, om vervolgens in 2023 mogelijk het hele jaar met drie auto’s te racen. Nico Hülkenberg is een van de voornaamste kanshebbers op dat derde stoeltje, bevestigt McLaren CEO Zak Brown.

“We testen maandag met Nico”, laat Brown weten op een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat agressieve coureurs beloond worden in de IndyCar. Nico is zo’n coureur die bovenop het stuur klimt, zoals ze hier in Amerika zeggen. Ik kijk er echt naar uit om hem aan het werk te zien. Ik denk dat hij ervan zal genieten. Fernando [Alonso] en Marcus [Ericsson] hebben er in ieder geval wel van genoten.”

Nog geen fulltime zitje in 2022

Mocht Hülkenberg daadwerkelijk in mogen stappen bij McLaren, zal hij wel nog even geduld moeten hebben om er fulltime aan de slag te mogen gaan: "We zullen volgend jaar zeker nog niet het hele seizoen met een derde auto gaan rijden", vervolgt Brown. "We zullen op Indianapolis gaan rijden met een derde auto en zijn van plan om dat ook later in het jaar te doen, ter voorbereiding op een volledig seizoen met drie auto’s in 2023."

“Nico wil zien wat IndyCar inhoudt en wij zijn benieuwd hoe Nico het gaat doen. Dat zal allemaal deel uitmaken van het proces zodra we knopen doorhakken wat betreft die derde auto en wie we ermee laten rijden. Nico staat echter hoog op het kandidatenlijstje.”

Hülkenberg heeft zijn IndyCar-test onder meer te danken aan McLaren-teambaas Andreas Seidl, die in zijn tijd als LMP1-teambaas bij Porsche al samenwerkte met de Duitser in 2015, toen hij als gastrijder voor het merk meteen de 24 uur van Le Mans won: “Andreas heeft me voorgesteld aan Nico”, vertelt Brown. “Ze hebben een goed verleden samen. Andreas helpt me weleens als ik een gunst nodig heb. Hij heeft absoluut geholpen om me met Nico in contact te brengen.”

Hülkenberg kijkt uit naar test

Hülkenberg laat zelf ondertussen weten reikhalzend uit te kijken naar de IndyCar-test: “Natuurlijk kijk er naar uit om te gaan rijden. Ik heb namelijk zo goed als een jaar niet meer achter het stuur gezeten, sinds die last minute invalbeurt op de Nürburgring”, vertelt de Duitser aan Motorsport.com. “Ik kijk er naar en heb ik het gevoel dat ik nog wel wat goede rondjes in mijn rechtervoet heb. Ik wil dan ook vooral de auto ontdekken. Ik heb de laatste paar races gekeken en mijn hart ligt echt bij de single-seaters. De Formule 1 gaat niet meer gebeuren, dus dan kijk je naar het best mogelijke alternatief. IndyCar is absoluut een interessante optie.”

