McLaren neemt meerderheidsbelang in IndyCar-team Arrow McLaren SP

Naast de activiteiten in de Formule 1 gaat McLaren Racing zich ook meer en meer bezighouden met andere takken van de autosport. Zo keerde de naam van het automerk vorig jaar al terug in de IndyCar, terwijl McLaren zich vanaf 2022 ook gaat wagen aan een avontuur in de Extreme E.

In de IndyCar Series bundelde McLaren vorig jaar de krachten met het team van Schmidt Peterson Motorsports. Het team werd in 2001 opgericht door voormalig IndyCar-coureur Sam Schmidt, waarna Ric Peterson zich in 2013 bij het team voegde. Door de samenwerking met McLaren Racing en titelsponsor Arrow Electronics werd de renstal vorig jaar omgedoopt tot Arrow McLaren SP. Voorafgaand aan de race in Nashville is bekend geworden dat McLaren na dit seizoen een meerderheidsbelang neemt in het team en voor driekwart eigenaar wordt van de renstal.

Het team krijgt een vijfkoppig bestuur, bestaande uit Schmidt, Peterson en drie leden van McLaren Racing. Taylor Kiel blijft als teambaas verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken bij Arrow McLaren SP. McLaren Racing CEO Zak Brown wordt de voorzitter van de renstal, die dit jaar dankzij Patricio O’Ward al twee races heeft gewonnen.

Arrow McLaren SP wil vechten voor zeges en kampioenschappen

“Deze aankondiging is een sterk signaal dat we op de lange termijn toegewijd zijn aan de IndyCar, als raceklasse en als marketingplatform voor McLaren Racing en onze sponsoren en partners”, aldus Brown. “Ik wil mijn erkenning uiten aan Sam Schmidt en Ric Peterson, die samen met de steun van Arrow Electronics een formidabel team hebben opgebouwd waarmee we kunnen blijven groeien en onze gedeelde ambitie om te vechten voor zeges, Indy 500’s en kampioenschappen tot uiting kunnen brengen. Essentieel voor dit alles is het leiderschap van Taylor Kiel, die als teambaas een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de progressie van onze samenwerking.”

Brown is ervan overtuigd dat een langere deelname aan de IndyCar Series het McLaren-merk verder zal laten groeien in Noord-Amerika, terwijl hij ook de kwaliteit van de races, de coureurs en de teams in de Amerikaanse raceklasse looft. “We zien echt potentie voor het kampioenschap onder het bewind van Penske Entertainment en zullen een actieve rol blijven spelen in de ondersteuning van de sport om een wereldwijde fanbase op te bouwen.” Ook wil Brown met McLaren zijn steentje bijdragen om de sport duurzamer te maken en diversiteit en exclusiviteit te promoten.

Teameigenaar Schmidt voegt toe: “Ik ken Zak al 25 jaar. Hij is een racer en dit is een groep met echte racers. We zijn twee jaar geleden begonnen met de samenwerking en zowel op technologisch als op commercieel vlak gaat het extreem goed.”

“Ric kwam er in 2013 bij en legde de lat hoger destijds. Datzelfde gebeurde toen Arrow een paar jaar later erbij kwam. Met de komst van McLaren hebben we opnieuw een stap gemaakt. We vechten nu regelmatig voorin mee en uiteindelijk willen Ric en ik races, de Indy 500 en kampioenschappen winnen”, motiveert Schmidt de gedeeltelijke verkoop van zijn team. “Deze volgende stap geeft ons de middelen om dat nog jaren te kunnen doen.”

O'Ward en Rosenqvist blijven ook in 2022

Naast de aankondiging van de gedeeltelijke overname heeft Brown ook alvast bevestigd dat Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist ook in 2022 weer zullen rijden voor het team. De renstal heeft de ambitie om het jaar erop uit te breiden naar drie auto's voor het hele seizoen, al kan deze uitbreiding ook volgend jaar al plaatsvinden mocht de renstal daarvoor de juiste coureur weten te strikken. Dit jaar zette Arrow McLaren SP ook al drie auto's in tijdens de Indianapolis 500, waar Juan Pablo Montoya een gooi deed naar een derde overwinning.